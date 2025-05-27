第十四届海湾信息安全博览会吸引全球约两万五千名代表参加

本报记者 管克江

过去一年来，有多达69%的中东企业遭遇过网络攻击，41%的中东机构记录了分布式拒绝服务攻击，另外还有39%的中东企业遭遇了内部威胁或凭证被盗问题……日前在阿联酋迪拜举行的第十四届海湾信息安全博览会期间发布的一组数据显示，中东地区正日益成为高科技犯罪的目标之一。面对严峻的网络安全形势，新兴市场国家如何加强网络安全，成为本届海湾信息安全博览会的核心议题。

本届海湾信息安全博览会以“保护人工智能驱动的未来”为主题，吸引来自160个国家和地区的约2.5万名代表参加。阿联酋政府网络安全负责人穆罕默德·科威提表示，维护网络安全是各方面临的共同挑战。阿联酋每天遭遇约20万次网络攻击，包括黑客入侵、网络钓鱼以及勒索软件攻击等。他表示，一些不法分子滥用人工智能技术，从而改变了网络犯罪的形态。政府机构、私营企业、医疗和教育机构，甚至普通人的笔记本电脑和智能手机，都可能成为被攻击目标。

穆罕默德呼吁各方加强双边合作，打击网络犯罪，并加强人工智能及相关人才培养。他表示，人才投资是确保阿联酋网络安全环境的一大支柱。目前，阿联酋高等技术学院已设计了一项网络安全硕士学位课程。此前，阿联酋政府还宣布，从下一学年开始，阿联酋各个年龄段的公立学校都将设立人工智能必修课。

会议期间还举行了多场研讨活动，为应对网络安全挑战凝聚共识。网络安全公司卡巴斯基创始人和首席执行官尤金·卡巴斯基表示，人工智能是一把“双刃剑”，各方需要付出更大努力维护网络安全。华为公司中东及中亚地区技术负责人费萨尔介绍了利用人工智能技术进行邮件安全筛查的举措。“例如夜间收到的可疑电子邮件，这些邮件通常要到早上才被发现。我们通过分析其来源、IP地址，以及这些邮件是否存在规律性，从而研判其安全性。”

多家中国网络安全公司在会议上介绍了相关解决方案。例如，北京一家企业展示了直接嵌入硬件层的网络防护技术，从而大幅提升网络安全性。许多与会人员在接受采访时表示，愿加强与中国在维护网络安全方面的合作。加纳通信、数字技术与创新部长塞缪尔·乔治表示，加纳使用的大量IT基础设施都来自中国，中方是高技术合作领域的重要参与者。“独行快，众行远。期待中方发挥更关键作用，引领各方监管机构及私营企业合作，共同应对网络安全挑战。”乔治表示。

（本报迪拜电 本报中东中心分社杰勒德·阿勒费尔参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 17 版）

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