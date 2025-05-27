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加强卫生健康合作 共同应对时代挑战（弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

本报记者 张丹华
2025年05月27日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　上海合作组织成员国第八次卫生部长会议日前在陕西省西安市举办。本次会议以“共促健康可持续发展、共享健康未来”为主题，彰显各方加强卫生健康领域合作、提升本组织民众健康福祉的意愿和决心。

　　“健康是人类的共同追求，卫生健康合作是上海合作组织框架下的重要合作领域。”中国国家卫生健康委主任雷海潮说，近年来，上海合作组织成员国在传染病防控、卫生应急、传统医学、防盲、妇幼健康等领域取得务实合作成果，充分彰显了“上海精神”的团结力量和卫生健康合作的活力。

　　“在‘上合组织可持续发展年’背景下，卫生健康议题凸显时代意义。唯有加强合作，建立具有韧性、普惠包容的医疗卫生体系，方能共同应对当今时代挑战，这正是实现可持续发展的必由之路。”上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫说。

　　中方自接任上海合作组织轮值主席国以来，积极推动卫生健康领域务实合作。中国持续赴上海合作组织国家开展“健康快车国际光明行”活动，提前实现中方“未来3年为本组织国家的民众免费实施2000例白内障手术”的承诺，第一届中国—上海合作组织应急医学国际论坛等搭建了卫生健康交流合作平台。陕西省委书记赵一德介绍，陕西近3年来培养上海合作组织国家医学专业留学生近2000名，陕西与哈萨克斯坦相关单位共同建设的中哈传统医学中心为10多个国家近3万名患者提供了诊疗服务。

　　与会嘉宾围绕应急医学、初级卫生保健、数字健康、传统医药等议题分享交流，签署《上海合作组织成员国第八次卫生部长会议纪要》。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月27日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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