本报北京5月26日电 （记者俞懿春、白紫微、陈熙芮）5月25日至26日，以“构建周边命运共同体——政党在行动”为主题的中国共产党同周边国家政党对话会在北京举行。马来西亚人民公正党主席、政府总理安瓦尔，巴基斯坦穆盟（谢）领导人、政府总理夏巴兹，泰国为泰党党首、政府总理佩通坦向会议致贺信。

中共中央对外联络部部长刘建超在主旨讲话中表示，周边是中国外交的优先方向，中方愿同各方在了解与互信基础上群策群力、相向而行，携手构建起动荡时代能遮风避雨的共同家园。

与会各国政党代表高度评价习近平主席提出的人类命运共同体理念、“一带一路”倡议和三大全球倡议等重要主张，表示亚洲各国应加强团结协作，共同维护地区安全稳定，为世界和平发展作出亚洲贡献。

来自东北亚、东南亚、南亚、中亚和俄罗斯等周边国家的政党领导人、部分驻华使节和智库媒体代表、工商界人士以及中方代表共200多人出席会议。

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)