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王毅同土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫通电话

2025年05月27日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京5月26日电  5月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫通电话。

　　王毅说，中土保持高层交往，为双边关系发展提供了战略指引。作为负责任大国，中国一贯本着大小国家一律平等原则，同各国发展友好关系。中方对土政策保持着连续性和稳定性，我们珍视中土传统友谊，始终从战略高度和长远角度看待中土关系，愿继续同土方在涉及核心利益问题上坚定相互支持，积极推进包括天然气在内的各领域合作，照顾彼此合理需求，打造更多互利合作的样板，帮助土方加快实现经济多元化，为推进各自现代化进程提供助力。

　　王毅表示，中方乐见土方在国际和地区事务中发挥更大作用，支持土方提出的国际倡议，愿同土方加强沟通协调，携手推动第二届中国—中亚峰会取得积极成果，为地区和平稳定和发展繁荣作出更大贡献。

　　梅列多夫表示，土中友好历史悠久。得益于两国元首的战略指引，土中建立了全面战略伙伴关系，开展了全方位合作。土方视中方为可靠的合作伙伴，坚定致力于对华友好，愿共同落实好两国元首重要共识，密切高层往来，拓展经贸投资等各领域合作，商谈推进天然气贸易旗舰项目。土方支持中方提出的系列重要全球倡议，愿继续同中方保持多边事务协调。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月27日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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