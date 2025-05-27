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特朗普威胁进一步削减哈佛大学30亿美元拨款

2025年05月27日05:50 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月26日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普26日再度对哈佛大学发出削减资金威胁，称如果哈佛不提交外国学生名单，联邦政府将考虑削减该校的30亿美元拨款，并将这些拨款分配给全国各地的职业学校。

　　特朗普当天在社交媒体“真实社交”上发文称，他正考虑从“非常反犹的”哈佛大学“拿走”30亿美元拨款，并将其分配给全国各地的职业学校。

　　特朗普在另一条贴文中称，联邦政府仍在等待哈佛大学提交外国学生名单，以确定有多少“激进的疯子和麻烦制造者”不应被允许重新进入美国。哈佛在提供这些文件方面“非常缓慢”。

　　此前一天，特朗普要求哈佛大学提交全体国际学生的“姓名与国籍”信息。

　　本月22日，美国国土安全部宣布取消哈佛大学获得的学生和交流学者项目资质，禁止该校招收国际学生。哈佛大学随即就这一政策起诉特朗普政府。美国马萨诸塞州联邦地区法院一名法官23日对特朗普政府禁止哈佛大学招收国际学生的政策发出临时限制令，要求在举行听证会之前“维持现状”。

　　根据哈佛大学的数据，截至2023年秋季学期，国际学生占该校学生总数的27%以上。目前，哈佛大学招收了近6800名国际学生和学者，他们来自140多个国家和地区，其中大多数在攻读研究生课程。

　　禁止哈佛大学招收国际学生成为特朗普政府对该校进行打压的最新举措。4月14日，哈佛大学拒绝了特朗普政府提出的对其管理结构、招聘及招生政策进行大幅改革的要求。特朗普政府随后宣布，将冻结对该校总额为22亿美元的多年期拨款，以及6000万美元的多年期合同款项。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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