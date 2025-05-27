新华社北京5月26日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅26日在京集体会见非洲国家驻华使节并共同庆祝“非洲日”，非洲50多国驻华大使或临时代办、非盟驻华代表等出席。

王毅表示，进入新时代以来，习近平主席5次访问非洲，提出真实亲诚对非政策理念、正确义利观和中非友好合作精神，将中国同所有非洲国家的双边关系都提升到战略关系层面，中非关系整体定位也提升至新时代全天候中非命运共同体，中非关系进入了历史最好时期。

王毅说，去年9月，习近平主席在中非合作论坛北京峰会提出中非携手推进现代化六大主张和“十大伙伴行动”。中方愿以即将召开论坛成果落实协调人部长级会议为契机，落实好双方领导人共识，树立高质量共建“一带一路”的标杆，打造落实全球发展倡议的样板，加快推进中非共同的现代化。

王毅表示，国际形势越是变乱交织，中非越要加强团结合作，共同反对强权政治，共同倡导多边主义，共同维护以联合国为核心的国际体系，共同促进贸易和投资自由化便利化。我们将一如既往坚定支持非洲国家的正义立场，坚定支持非洲在国际舞台上发挥更大作用。

非洲使节们表示，非洲国家为习近平主席提出的系列全球倡议和“十大伙伴行动”等深感振奋，对非中合作充满信心，将坚定恪守一个中国原则，共同维护联合国宪章宗旨和原则，捍卫全球南方国家共同利益。

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