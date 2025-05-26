人民网河内5月26日电（记者杨晔）5月24日至25日，第二十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛、第十八届“汉语桥”世界中学生中文比赛越南全国决赛暨庆祝中越建交75周年人文交流活动在越南河内大学举办。来自越南13所高校的15名大学组选手和来自8所中学的12名中学组选手，经过初试选拔，脱颖而出，齐聚首都河内，展开精彩角逐。

本次比赛由中国教育部中外语言交流合作中心和中国驻越南大使馆主办，河内大学承办，河内大学孔子学院、河内大学中文系及广西师范大学出版社独秀书房协办。

中国驻越南大使何炜，越南河内大学校长阮文朝等来自中越两国各界嘉宾出席活动。何炜在致辞中表示，中越两国建交后不久，双方便携手在广西创建“育才学校”，1.4万多名越南学子学成归国，成为越南革命的中流砥柱。近年来，两国教育行政部门和高校每年有四五十个代表团往来，两万多名留学生到对方国家学习，两国青年学子越走越亲，两国人文交流越来越密，欢迎更多越南学子踏着前辈和父辈的足迹到中国“求学”，续写新的“育才故事”。

阮文朝在致辞时对中国驻越南大使馆一直以来关心和帮助河内大学孔院的发展表示衷心的感谢，并对孔院师生们为举办此次活动的辛勤付出表示由衷的感谢。他表示，学好中文不仅为同学们打开了极具吸引力的就业前景之门，助力他们融入日趋强劲的越中经济合作浪潮。青年学子是推动中越文化、教育、经济交流的重要力量，肩负着增进两国人民理解与情谊的使命。期待青年们以语言为桥、文化为纽，助力中越友谊之树根深叶茂、硕果累累。

在比赛前一天，所有选手完成了知识问答的笔试。比赛当天，选手们在主题演讲、即兴演讲、中华才艺展示等多个环节中各展所长。在主题演讲中，大学组和中学组的选手们分别围绕“天下一家”“追梦中文，不负韶华”主题，结合自身学习经历与文化体悟，表达了对中文学习和中越友谊的独到见解，展现了出色的语言表达能力与跨文化理解力。中华才艺展示环节同样精彩纷呈，武术、书法、古筝、京剧、民谣、民族舞蹈、配音等表演令人目不暇接，赢得现场观众阵阵掌声。

最终，来自越南外贸大学的谭芳芝荣获大学组冠军，来自河内国家大学下属外国语中学的阮青梅斩获中学组第一名，他们将作为赛区代表参加在中国举办的2025年“汉语桥”全球总决赛。

本届“汉语桥”大赛适逢中越建交75周年暨“中越人文交流年”之际，意义深远。选手们用语言表达心声，用才艺传递情谊，架起连接两国青年的文化之桥、心灵之桥。河内大学孔子学院也将继续致力于推动中越文化教育合作，培养更多优秀的中文人才，为中越友谊的长远发展注入青春活力。

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