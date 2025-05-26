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韩国总统1号候选人李在明：将稳定处理对华关系

2025年05月26日16:19 | 来源：新华网
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　　新华社首尔5月26日电　韩国共同民主党总统候选人李在明26日表示，中国是韩国重要的贸易伙伴和对朝鲜半岛安全产生影响的国家，（如胜选）自己将稳定地处理韩中关系。目前民调显示，李在明的支持率排名第一，但领先优势在缩小。

　　5月12日，共同民主党总统候选人李在明在首尔参加竞选活动。新华社发（全休相摄）

　　开展以本国利益为中心的“实用外交”

　　李在明当天在社交媒体上发表自己的外交安保政策时作出上述表态。他还表示，将推进恢复韩国与朝鲜军事热线等韩朝沟通渠道，互相停止诱发紧张的行为，推进互惠的南北对话和交流合作。

　　李在明在此前发布的竞选纲领中强调“实用外交”，表示将扩大韩国外交的领域并使其实现多元化，推进地区战略和全球南方合作。他说，将基于韩国国家利益与实用性，发展与中国、美国、日本、俄罗斯四国的关系

　　5月13日，李在明在大邱开展竞选活动时说，韩美同盟、韩美日安保合作固然重要，但不能因此就与其他国家对抗。应当以韩国国家利益为中心，维护好同中国、俄罗斯等国关系，促进经贸往来。

　　在5月18日进行的首场总统候选人电视辩论中，李在明再次表示，在对外政策上需要根据形势作出灵活判断，判断标准必须是韩国国家利益。他指出，韩美同盟是韩国外交与国家安全的基轴，但并不意味要将所有筹码都押在这一关系上，与中俄的关系同样重要，“不可将问题极端化”。

　　李在明民调位列第一但优势减少

　　韩国第21届总统选举共有6名候选人参加角逐。根据韩国相关法律，总统候选人编号顺序由其所属政党在国会的议席数量决定，议席最多政党的候选人为1号候选人。由此，1号候选人为李在明，2号候选人为国民力量党候选人金文洙。

　　一项最新民调结果显示，李在明支持率排名第一，但相较于金文洙优势减少。韩国社会舆论研究所25日发布的民调结果显示，李在明以47.3%的支持率排名第一，金文洙以39.6%的支持率排名第二，两人差距由上周的12.8个百分点缩小至7.7个百分点。改革新党候选人李俊锡支持率为9.6%，排名第三。

　　5月12日，国民力量党总统候选人金文洙在首尔一场活动上致辞。新华社/纽西斯通讯社

　　国民力量党和改革新党同属保守派阵营。近期，国民力量党内要求金文洙与李俊锡联手推出“单一候选人”的呼声渐高。金文洙25日在记者会上说，国民力量党正从多个方面努力促成与李俊锡联手，但目前无法断言能否取得成果。李俊锡此前多次表态不会与金文洙合作。

　　韩国第21届总统选举定于6月3日举行。根据日程安排，选民可选择于本月29日至30日提前投票，或在6月3日正式投票日前往投票站投票。根据韩国行政安全部数据，约4439万人有权参加投票。（记者：陆睿、黄昕欣、张旌）

(责编：崔越、张悦)

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