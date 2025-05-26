新华社华盛顿5月26日电 受美国支持的私营人道主义援助组织“加沙人道主义基金会”首席执行官杰克·伍德25日发表声明宣布辞职。

在声明中，伍德表示该组织“显然无法在实施（援助加沙）计划的同时严格遵循人道、公正、中立和独立的人道救援行动原则”，并表示自己不会抛弃上述原则，因而选择辞职。伍德还在声明中呼吁以色列“充分利用所有机制，大幅提升进入加沙地带的援助物资数量”。

“加沙人道主义基金会”总部设在瑞士日内瓦。该组织旨在实施一项由以色列提出的援助物资分配方案。在该方案中，私营企业将负责援助工作、将援助物资运往加沙南部数个所谓“安全分发站点”进行分发，而联合国机构以及已在巴勒斯坦工作数十年的援助组织则被排除在外。这一方案获得美国支持。

该方案自提出以来便受到联合国方面批评。联合国儿童基金会发言人詹姆斯·埃尔德5月9日表示，以色列向人道主义援助组织群体提出的方案设计将加重加沙地带儿童和家庭的苦难。联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救援协调员汤姆·弗莱彻13日向联合国安理会表示，这一方案为人道主义援助设置种种与政治和军事目标挂钩的先决条件，将饥荒当做筹码，是一场“虚伪的表演”。

以方自3月2日起不再允许任何物资进入加沙地带，导致加沙地带陷入援助物资极为短缺的困境。以色列声称巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）窃取援助物资，后者否认这一指控。以色列方面称，在哈马斯释放所有以方被扣押人员前，以色列不会解除对加沙地带的封锁。

根据加沙地带卫生部门25日发布的数据，自以军3月18日对加沙地带恢复军事行动以来，该地区已有3785人丧生。

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