人民网吉隆坡5月26日电 （记者章念生、刘慧）5月26日，中国—东盟经贸论坛在马来西亚吉隆坡举行。中国贸促会会长任鸿斌、马来西亚科技与创新部长郑立慷、马中商务理事会主席卢成全、马来西亚首相政治秘书曾敏凯等出席并致辞。

任鸿斌表示，今年4月14日至18日，越南、马来西亚、柬埔寨，习近平主席连访东南亚三国，与三国领导人达成了一系列重要共识，书写了周边命运共同体建设的新篇章，擘画了中国同周边国家共促稳定繁荣的新图景。中马关系定位跃升为高水平战略性中马命运共同体。中国贸促会愿与东盟国家工商界一道，在双方领导人战略引领下，积极参与高质量共建“一带一路”，充分用好RCEP等自贸协定，推动双边经贸合作提质升级，加强产业链供应链协同发展，深化多边领域务实合作，积极参与东盟—中国—海合会峰会，助力区域一体化进程。

东盟方人士普遍表示，当前区域供应链加速重构，东盟与中国在科技创新与产业协同方面合作空间广阔。链博会为各国深化互信、拓展合作搭建了重要平台。包括马来西亚在内东盟各国均高度重视与中国的产业链供应链合作，将积极深度参与第三届链博会，共同打造开放、稳定、可持续的区域供应链体系，推动实现互利共赢、共同发展。

本次论坛由中国贸促会与马中商务理事会共同主办，中国与东盟各国贸易投资促进机构、商协会和企业代表近200人参加。中展集团与东盟国家相关机构签署合作协议。

(责编：艾雯、杨牧)