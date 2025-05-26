宋卫国

“中国的发展是迅速、富有成效的，更是世界上很多国家无法比拟的。”5月25日，巴林《国家报》摄影师阿卜杜拉苏尔·赫杰尔在结束伊犁哈萨克自治州的采访行程时，说出了自己的感受。

尼泊尔穆尔卡巴尔新闻网总裁桑托什·保德尔在中哈霍尔果斯国际边境合作中心中国文化馆体验二胡演奏。石榴云/新疆日报记者 宋卫国摄

5月24日至25日，参加2025上合组织国家媒体合作论坛的14个国家的32名媒体记者及嘉宾和来自新华社、人民日报等中国媒体的记者来到伊犁州，开展为期两天的采访。

5月25日，媒体记者们来到了霍尔果斯市，感受共建“一带一路”倡议下蓬勃发展的进出口贸易。在中哈霍尔果斯国际边境合作中心（以下简称“中哈合作中心”），中哈合作中心管理委员会办公室副主任加依达尔·阿勒玛斯向各国媒体记者及嘉宾介绍了该中心自设立以来的发展历程及前景，各国媒体记者一边记录着情况，一边提出各自的问题。

来自世界各地的游客往返于中哈合作中心中哈两国区域，选购着心仪的商品。各国媒体记者纷纷举起相机、手机，记录下这一繁荣的商贸景象。

上海合作组织秘书处顾问阿里雷扎 卡泽米（左）和伊朗细微新闻网总编辑阿巴斯·阿斯拉尼一同了解传统中医的计量工具。石榴云/新疆日报记者 宋卫国摄

随后，媒体记者们来到了中国文化馆，品尝中国茶、感受中医项目的魅力，还聆听了少数民族乐器奏出的美丽乐章。“非常棒！谢谢您！”在品尝了中国红茶之后，各国媒体记者纷纷表示感谢。

“我们公司在霍尔果斯海关监管库内拥有7万平方米的标准化厂房、3万平方米的果蔬保鲜库和2.7万平方米的果蔬加工车间，是以进出口物流与供应链为核心，集仓储运输、货物流通、报关报检等功能为一体的智能化国际物流中心……”在霍尔果斯金亿国际贸易（集团）有限公司，董事长于成忠向国内外媒体记者详细介绍了公司的发展情况。

阿卜杜拉苏尔·赫杰尔也用手中的相机记录下了这次行程的每一个精彩瞬间。他说，巴林位于波斯湾南部，近年来与中国的贸易往来非常密切，在巴林，无论是汽车、服装、电子产品，都离不开中国制造，这些来自于中国的商品也极大丰富了他们的生活。

“去年是我第一次来中国采访，很高兴今年能再次来到中国，来到伊犁采访，我也拍摄到了非常精彩的瞬间。我相信，下一次来的时候一定会看到更加精彩的中国。”阿卜杜拉苏尔·赫杰尔说。

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