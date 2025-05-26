人民网记者管克江 薛丹

从伊拉克迪瓦尼亚省向南驱车两小时，抵达济加尔省。底格里斯河与幼发拉底河在这里交汇，孕育出悠久的两河文明。

在济加尔省首府纳西里耶市的法拉赫学校，明亮的教室、配备交互式白板的实验室、绿树环绕的操场与当地传统元素相得益彰。一场别开生面的中伊文化交流活动正在举行，来自中国电建的工作人员向当地学生介绍中国文化。“公元前2世纪，中国的张骞出使西域，开辟了通往中亚和西亚的‘丝绸之路’。这条路把中国与古巴比伦，也就是今天的伊拉克连接了起来……”，中国电建伊拉克示范学校（济加尔省）项目部的马新和用一口流利的阿拉伯语，以中伊文化交流历史渊源开篇，介绍了中国的丝绸、瓷器、茶叶传到伊拉克，而伊拉克的香料、玻璃器皿也传入中国的故事。互动问答阶段，孩子们高举手臂，踊跃回答问题：“中国的首都是北京”“我希望去爬长城”“中国有好吃的面条”……

图为中伊文化交流现场。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

交流活动在学校图书室举行。这里摆放着一系列介绍中伊文化的阿拉伯语绘本。图书室负责人、学校教师穆罕纳德·阿尔里扎拉着记者介绍这里的图书：“伊拉克和中国都是文明古国。图书室既有介绍伊拉克历史的绘本，还有关于长城、故宫、丝绸之路等中国主题的图书。希望这些绘本在孩子们心中播撒下友谊的种子，成为伊中交流的使者。”文化交流活动结束后，中企项目部还为学生们捐赠了书包、文具等学习用品。

中企向当地学生捐赠学习用品。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

法拉赫是一所福利小学，现有失怙学生近百人。在学校走廊里有块留言板，贴纸上写着孩子们对未来的愿望：“我要当飞行员”“我是一名医生”“我将成为一名教师”……

学校校长哈姆扎·萨阿德说，教育是促进经济社会发展和人类文明进步的阶梯。在法拉赫小学，教育对塑造孩子们未来的重要性更加凸显。“感谢中企建设者，现代化教学设施为改善孩子们的上学条件作出巨大贡献。示范学校是伊中友好合作的典范，希望看到更多学校落地。”

图为法拉赫学校学生在听讲座。人民网记者 薛丹摄

项目经理梁洪岗表示，济加尔省是项目群中学校数量最多的省份之一。项目部经过不懈努力和多方协作保障了工程进度，并通过系统性培训在当地培养了近50名专业工程师和千余名专业技术工种，“这些本土人才已能独立完成各项施工作业，实现了从‘输血’到‘造血’的转变”。

法拉赫小学学生在做实验。人民网记者 管克江摄

伊拉克内阁秘书处驻济加尔省示范学校项目负责人阿玛尔·阿格迪尔表示，中方承建示范学校的质量像艺术品一样优美。中国电建为中企树立了良好口碑。“在济加尔，示范学校是第一个中企重大项目。现在，当地很多政府项目都乐意交给中企去完成，因为中企的专业和实力是可信赖的。”

图为中企项目工作人员与法拉赫学校师生合影。人民网记者 薛丹摄

中企在法拉赫学校的文化交流活动吸引多家伊拉克媒体前来采访。纳西里耶新闻网的记者穆尔塔达全程跟拍，为报道配发了20多张图片。他说：“这一前所未有的工程为伊拉克未来的教育奠定基础。” 伊拉克最大报纸《晨报》刊发专题报道指出，这一伊拉克现代史上最大规模的教育基础设施项目是和中方共同完成的，体现了伊拉克政府对提升教育水平的承诺。《晨报》编辑穆罕默德·瓦哈卜说：“我们感谢友好之邦中国的努力，在伊拉克建设了高质量的学校，为伊拉克重建提供有力支持。”穆罕默德·瓦哈卜介绍，他的报道发表后，伊拉克总理府特意给他打电话感谢相关报道，并希望伊拉克媒体继续关注示范学校进展。

伊拉克媒体在济加尔省的示范学校采访。人民网记者 管克江摄

法拉赫学校在1000所示范学校中受到特别关注。去年1月，伊拉克总理苏达尼亲赴现场出席学校移交仪式，这也是中国电建承建示范学校项目中首所完工移交的学校。苏达尼赞扬“学校项目的移交是中伊合作的一座里程碑”。

今年4月，伊拉克总理苏达尼以视频方式主持1000所示范学校项目完工仪式。他指出，这1000所学校采用了符合现代设计标准的建筑风格，能够满足所有教育需求。教育是国家发展的基石，伊拉克政府将继续努力改善教育设施，提高教育质量，为孩子们创造更加美好的未来。

伊拉克内阁秘书处秘书长哈米德·加兹表示：“示范学校不仅是教室，更是希望的灯塔。它们承载着伊拉克下一代的知识梦想，也见证了日益坚实的伊中友谊。”

教育部长易卜拉辛·纳米兹强调，这批“中国学校”的投用将缓解伊拉克长期因战乱导致的学校短缺问题，惠及50多万伊拉克中小学生。

济加尔省一所已投用的示范学校。人民网记者 管克江摄

中国电建中东北非区域总部总经理彭刚表示，共建“一带一路”是和平之路、发展之路、友谊之路。中国电建在示范学校项目建设中秉持共商共建共享原则，推动中伊共赢发展，也为中伊搭建起一座座友谊之桥、民心之桥。中企将同各方继续共同努力，为伊拉克经济社会重建贡献力量，为中伊高质量“一带一路”注入新动力。

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