新华社北京5月26日电 题：关税让一切变得更糟——多项民调显示美关税政策不得民心

新华社记者于荣

美国政府2月以来实施的一系列加征关税措施无视全球经济高度互联的现实，引发国际金融市场反复巨幅震荡，在全球范围遭到普遍反对。

近期，多项民调显示，美国混乱多变的关税政策犹如“回旋镖”，对美国自身经济造成实质性伤害，严重损害了美国国际声誉。

物价上涨担忧加剧

彭博社24日最新公布的一项民调显示，在2100名受访对象中，超过半数认为，美国当前关税政策对他们的财务状况产生了负面影响，69%的受访者预计日常用品价格将因关税而上涨。美方此前宣称，从长远来看，美国企业和消费者将受益于关税政策。对此，这项调查显示，有52%的受访者认为，关税政策所承诺的那些带给美国的好处与国家目前面临的经济成本并不相符。

《华盛顿邮报》、美国广播公司、益普索集团4月下旬对2464名美国成年人进行的联合民意调查同样显示，近三分之二受访者不赞成特朗普对关税的处理方式。

根据这份民调，64%的受访者不赞成总统提高关税。同时，关税问题成为特朗普第二任期以来最不受欢迎议题，越来越多美国家庭、企业和投资者质疑与反对关税政策。

71%的受访者预计，关税将加剧通货膨胀，致使生活必需品价格持续上涨。受访消费者和企业主纷纷表示，他们对美国经济越来越悲观，认为今年美国经济出现衰退的可能性在增加。

近期多项权威民调还显示，反对关税政策的美国人比例不断上升。

根据路透社和益普索集团近日公布的一项民调，73%的受访者认为，未来六个月美国的日常用品价格将飙升，给民众生活带来冲击；多数受访者反对美关税措施，特别是对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”。

另据密歇根大学最新公布的数据，5月份美国消费者信心指数初值为50.8，连续第五个月下降。这一数据显示在美国政府所推行的贸易政策冲击下，美国家庭对经济前景的悲观情绪不断加剧。

执政支持率创新低

《华盛顿邮报》、美国广播公司、益普索集团曾在特朗普执政百日之际开展另一项民调，结果显示仅有39%的受访者认可特朗普的执政表现，创美国总统百日民调80年来新低。

此次民调中，72%的受访者认为，美国政府采取的经济政策很有可能在短期内导致经济衰退，73%受访者觉得当前美国经济状况不佳，超半数受访者认为美国新一届政府让经济变得更糟糕。

尽管特朗普在竞选期间承诺抑制物价上涨，但62%受访者认为，美国商品正在变贵，71%受访者认为关税导致价格上涨，认同特朗普所谓“长远看经济基础会更坚实”说辞的受访者仅占31%。

英国《经济学人》网站近日公布的一项民调同样显示，特朗普支持率与上任之初相比下降了14个百分点。《经济学人》分析认为，特朗普支持率下滑并非意料之外。他的当选主要得益于在民生问题上的承诺，但当前美国政府的政策似乎一直在“尽可能快地对美国经济造成最大破坏”，包括政府裁减联邦政府职员、削减惠及农民的援助项目以及关税政策反复横跳，都直接影响执政支持率。

美国全国广播公司新闻台的民调也显示，61%的受访者表示不认同政府目前在关税问题上的处理方式。更有60%受访者认为，美国正走在错误的轨道上。

美国声誉一落千丈

美国《政治报》网站近日进行的一项调查统计了全球100个国家和地区的11万余名受访者对地缘政治和大国等的看法。民调结果显示，自美国新一届政府上台以来，美国在全球范围内受欢迎程度一落千丈，大多数受访者对美国整体持负面态度。

根据这份民调，美国在欧盟国家的声誉受到巨大打击。今年2月，特朗普曾将欧盟描述为“可怕”“可悲”的集团，宣称欧盟是“为了搞砸美国而成立”。

虽然美国政府声称关税旨在保护国内产业，并“将财富带回美国”，但事实证明，其关税政策已对包括国际信誉在内的美国自身多方面产生负面影响。

益普索集团近日一项民调结果显示，过去六个月中，认为美国对世界事务产生积极影响的比例在绝大多数国家和地区的民调中出现下降。其中，美国在加拿大的声誉更是一落千丈。六个月前，52%的加拿大人将美国视为积极影响者，现在只有19%的人有相同观点，降幅为所有受访国家和地区中最大。

益普索美国高级副总裁克里斯·杰克逊指出，美国的国际声誉已受到严重打击，特别是在美国的传统盟友欧洲和加拿大。这与美方一再承诺恢复全世界对美国的尊重背道而驰。

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