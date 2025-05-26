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中国大鼓和古筝表演登上加拿大国家艺术中心舞台

2025年05月26日13:23 | 来源：新华网
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　　新华网渥太华5月26日电（记者林威）一场气势恢宏的中国大鼓和古筝表演近日登上加拿大国家艺术中心舞台，获得近千名艺术家和观众的喝彩。

　　据悉，此次中华传统音乐的表演团队登台加拿大的世界级剧院是受邀参加渥太华音乐产业联盟与渥太华市政府联合举办的“首都音乐大奖颁奖典礼”。

　　渥太华华人音乐协会的表演团队编排了大鼓与古筝的合奏，将东方音乐的恢弘与细腻完美融合。大鼓的开场铿锵有力，点燃全场气氛，而古筝国乐婉转悠扬，旋律如诗。两种乐器的碰撞和交融展现了中华文化的磅礴气势。

　　在场的观众卡玫兰第一次看到大鼓表演大为惊叹，连声称“太神奇了”！她为能在西方主流音乐的颁奖和表演现场看到中国元素感到高兴。

　　渥太华音乐产业联盟理事黄乾嘉说，此次演出不仅丰富了加拿大首都地区的艺术类节目，也让本地观众体验到来自东方的文化和音乐的机会。

　　渥太华华人音乐协会负责此次演出的原博表示，希望通过音乐，让更多加拿大人感受到中华文化的深厚底蕴。

(责编：崔越、张悦)

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