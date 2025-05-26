新华社北京5月26日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”中文比赛日前在俄罗斯、韩国、新西兰等多国举行。各国选手踊跃展示语言技能和文化才艺，表达对中文和中华文化的热爱。

第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第18届“汉语桥”世界中学生中文比赛及第5届世界小学生中文秀俄罗斯赛区总决赛近日分别在伏尔加格勒市举行。比赛包括主题演讲、中华才艺展示、即兴演讲以及中国文化知识竞答等环节。

中国驻俄罗斯大使馆公使衔参赞曹士海在比赛开幕式上致辞说，随着中俄关系不断深化，复合型双语人才的需求日益增长，希望选手们以比赛为契机，深入学习中文，成为中俄友谊的使者，为推动两国文化交流和务实合作贡献力量。

伏尔加格勒国立社会师范大学校长亚历山大·科罗特科夫致辞说，期待更多俄罗斯青年通过学习中文，成长为促进俄中关系发展的新生力量。

“汉语桥”世界中文比赛韩国预选赛24日在首尔举行。比赛以“天下一家”为主题，60余名大中小学生参赛。在演讲、问答和才艺展示环节，选手们讲述了自己与中国文化的美好邂逅，表演了诗词朗诵、乐器演奏、民族舞蹈、太极拳等。

中国驻韩国大使戴兵在开幕式上致辞说，中文已成为中韩友好的重要桥梁和纽带。希望通过本次“汉语桥”比赛，进一步增进双方理解互信，拉紧民间友好纽带，为推动中韩关系发展作出更大贡献。

韩国国会议员高旼廷在致辞中说，随着韩中关系不断发展，越来越多的韩国民众开始学习中文。希望通过“汉语桥”比赛为两国友好培养更多优秀人才，推动韩中关系的更大发展。

由新西兰奥克兰大学、坎特伯雷大学和惠灵顿维多利亚大学孔子学院举办的“汉语桥”中文比赛日前在奥克兰、惠灵顿和克赖斯特彻奇举行，上千名来自新西兰各地的大中小学生踊跃参与。选手们不仅展示了语言技能，还通过书法、武术、乐器演奏、舞蹈、歌曲甚至舞狮等形式，表达了对中文和中华文化的热爱。

坎特伯雷大学文学院院长凯文·沃森说，认为英语是全球通用语言或人工智能可以解决所有语言障碍的观念是错误的。他鼓励学生保持开放心态，尊重不同文化和历史，积极进行跨文化学习。

“汉语桥”世界大学生中文比赛捷克赛区决赛22日在捷克布拉格金融管理大学举行。8名选手围绕“天下一家”主题进行了精彩的演讲和才艺展示。

中国驻捷克大使冯飚致辞说，很高兴看到越来越多的捷克青少年通过学习中文，感受中华文化魅力，不断加深对中国的了解与认同。中文教育在捷克的蓬勃发展，不仅为中捷人文交流注入活力，也为两国关系的未来发展夯实民意基础。

布拉格金融管理大学校长博胡斯拉娃·申基若娃在致辞中表示，她对参赛选手们的中文水平由衷钦佩。她鼓励所有选手全力以赴，展现最佳水平。

“汉语桥”世界大学生中文比赛马达加斯加赛区决赛24日在塔那那利佛大学孔子学院举行。比赛分为主题演讲、现场答题和才艺展示三个环节。来自塔那那利佛大学孔子学院的学生李羽莎（中文名）赢得第一名，将代表马达加斯加参加“汉语桥”世界大学生中文比赛全球总决赛。

中国驻马达加斯加大使季平致辞说，中方将一如既往支持孔子学院在马达加斯加的发展，愿同马方在教育领域进一步加强交流合作，助力马方培养更多现代化高素质人才。

“汉语桥”中文比赛多哥赛区决赛23日在多哥首都洛美举行。6名参赛选手通过演讲、即兴问答以及才艺展示展现了各自的中文水平与文化素养。来自洛美综合理工学院的研究生阿塞哈梅·埃拉·阿莱卡凭借出色表现夺得冠军。阿莱卡在赛后对记者说，自己从2023年开始通过网络视频学习中文，最初只是出于对汉字的好奇，后来对中国历史产生了浓厚兴趣。

中国驻多哥大使巢卫东致辞说，他欣喜地看到多哥青年对学习中文充满热情。“汉语桥”不仅是一项比赛，更是一座沟通中多文化的重要桥梁。

“汉语桥”中文比赛佛得角赛区决赛23日在佛得角首都普拉亚的佛得角大学举行。15名学生参赛选手通过演讲、才艺表演等形式展开角逐。来自普拉亚阿比利奥·杜阿尔特高中的西亚拉·贝诺列尔和佛得角大学中文专业学生埃莉亚内·莫尼斯脱颖而出，分别成为中学组和大学组的优胜者。他们将代表佛得角赴华参加“汉语桥”全球总决赛，并获得为期六个月的佛得角大学孔子学院奖学金资助，赴中国高校学习。

“汉语桥”中文比赛毛里塔尼亚赛区决赛22日在毛首都努瓦克肖特的努瓦克肖特大学举行。来自该校的穆杰塔巴·谢赫·迈赫迪获得冠军。

中国驻毛里塔尼亚大使唐中东表示，今年是毛里塔尼亚举办“汉语桥”比赛的第二年，也是中毛建交60周年。“未来，我们将继续努力，将毛里塔尼亚的‘汉语桥’中文比赛越办越好，让两国人民的传统友谊在新时代焕发出更加耀眼的光芒。”

毛里塔尼亚高等教育与科学研究部长代表穆罕默德·拉明·艾哈迈德·泽扬说，毛里塔尼亚高等教育与科学研究部高度重视将中文教育融入国家经济与社会发展进程，致力于提升毛里塔尼亚学生的综合素质，培养出更多优秀毕业生，促进毛中各领域交流合作。

在“汉语桥”世界小学生中文秀肯尼亚赛区决赛中，来自纳库鲁郡公立小学的三年级学生雪琳·切普凯莫伊最终从20名选手中脱颖而出，夺得总冠军。

“学习中文为我打开了新世界。”雪琳说，她两年前开始接触中文，启蒙老师的言传身教激发了她对中华文化的兴趣，她立志将来当一名中文老师。

肯尼亚埃格顿大学孔子学院肯方院长阿诺德·奥皮约说，赛事见证着肯尼亚青少年中文水平的显著提升。数据显示，随着“汉语桥”等文化交流活动持续开展，该国学习中文的青少年人数较五年前增长了三倍。

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