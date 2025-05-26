新华社刚果（金）鲁巴亚5月26日电 记者手记｜给民众带来苦难的“血矿”——新华社记者直击刚果（金）东部冲突矿区

新华社记者史彧 郑扬子

在刚果（金）东部北基伍省马西西地区云雾缭绕的高地上，鲁巴亚，这座偏远的矿镇，正处在地缘政治与经济利益交织的冲突最前线。丰富的矿藏资源成为武装冲突的引线，给当地民众带来了持续的苦难。

自2024年4月以来，反政府武装“M23运动”控制了鲁巴亚地区重要的钶钽矿区。钶钽铁矿是提取稀有金属钽的主要矿石。钽因其优异的导电性和耐腐蚀性，广泛应用于智能手机、电动汽车、战斗机、医疗植入物等高科技领域。据联合国估算，仅鲁巴亚一地的产量就占全球钽供应总量的15%以上。

鲁巴亚海拔约2065米。新华社记者看到，整片山坡布满竖井。每天有60至70名矿工轮班进入每个矿井，他们戴着头灯，手持十字镐，在狭窄的坑道里凿矿、装袋，接力将矿石送出。井越深，空气越稀薄，为防窒息，井口处都配备送氧机，这是矿工们的生命线。

陡坡上人流涌动。山顶的集市上，商贩兜售袋装水、本地糕点、手电筒和劳保靴。妇女头顶货箱沿路叫卖，男孩拖着砂袋呼喊穿行。“M23运动”武装人员在山腰哨所或小径间巡逻，不时检查工人证件或登记信息。

据一名“M23运动”成员称，鲁巴亚有约一万名注册矿工，但由于矿区面积大、人员流动性强，实际人数可能更多。

尽管“M23运动”称已禁止孕妇和未成年人采矿，但记者在现场仍看到青少年和妇女参与分拣、冲洗和搬运矿石。一名商贩告诉记者，鲁巴亚的孩子们几乎半生都在矿上度过。

根据联合国安全理事会专家小组于2024年12月发布的报告，自2024年4月“M23运动”武装组织接管鲁巴亚地区以来，该地区已成为“十年来非洲大湖区矿产供应链污染最严重的区域之一”。

报告说，“M23运动”在鲁巴亚控制当地的矿产开采、运输和销售活动，仅允许指定买家进入，并严控出口渠道。大量矿石通过邻国流入国际市场，进一步加剧了供应链的复杂性和不透明性。

据估算，“M23运动”对矿产课以重税，仅鲁巴亚一地，每月就为其带来超80万美元收入。有当地居民称，实际数额可能更高。

除了经济控制，“M23运动”还强迫居民从事修路、搬矿、扩展营地等劳动。

2024年9月，联合国秘书长刚果（金）问题特别代表凯塔在安理会报告中指出，“M23运动”已在北基伍省多个地区巩固了行政控制，全面掌控鲁巴亚钶钽矿的开采和贸易活动。

凯塔说，这一局势“令人极度担忧，必须立即制止”。她指出，刚果（金）自然资源被非法走私出境，正在助长武装团体势力，导致平民遭受持续剥削，同时严重破坏维护和平的努力。“如果不对那些从这种非法贸易中获利者实施国际制裁，和平将遥不可及，平民苦难仍将持续。”

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