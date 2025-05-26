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从互鉴之物到文明对话

刘悦笛
2025年05月26日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　语言或许不同，器物各有其美，但只要倾听便会发现，不同文明彼此并不陌生。由中央广播电视总台制作的文化类节目《遇鉴文明》（第二季），正是在文化交汇的水域中启航，让沉静的文物开口说话，也让过往的智慧照亮当下。

　　雕刻华夏云纹的印度产碧玉墨水瓶，充满中式水墨风格的毕加索版画《斗牛系列》，收藏在法国卢浮宫的汉宫春晓题材斗柜……本季《遇鉴文明》每期都从一件见证文明交流融合的“互鉴之物”出发，勾勒“中国风”吹向世界、“中国美”转化为“世界美”的文化路径。

　　以酒器鹦鹉螺鎏银壶为例，它诞生于16世纪中期，经由中国广州流转至法国。鹦鹉螺由中国工匠精心镶扣，壶身的彩绘故事脱胎于元杂剧《西厢记》中“长亭送别”场面，底部托架则刻有法国工匠标识。按照当时的中外贸易与工艺惯例，银壶主体为中国制造，再由西方工匠添加把手、托架与金属装饰，令其兼具欧洲古典风格。精巧的银壶体现出中外美学的深度互鉴与无间合作。

　　《遇鉴文明》第一季聚焦不同文明的横向比较。第二季更进一步，通过中外嘉宾展开一次次文化的对视和对话，让观众看见文明的同中之异、异中之同。

　　本季节目共邀请65位中外嘉宾，其中包括中国美术家协会主席范迪安、中国工艺美术大师殷秀云，具有国际影响力的汉学家如美国学者包华石、邰谧侠，以及长期在华的“中国通”如法国的朱力安、英国的安大陆。范迪安深入浅出地介绍了中国绘画的留白，认为留白是画家下笔有尽而内蕴无穷，很好地体现了东方美学。包华石表达了对陶渊明的由衷敬意，他说自己最大的愿望是与这位大诗人共饮一杯。借由《渊明归隐图》中陶渊明夫妇抚琴静听的画面，他分析了中西音乐艺术共通的“余音绕梁”之美。澳大利亚学者席格伦研究茶文化多年，他说，茶不仅是风靡世界的饮品，也承载着以茶和人、以茶和世的精神理想。外国学者们坦诚表达自己对中国文化的理解与思考，为解读中国文化提供了更加感性的视角。

　　在逆全球化思潮抬头的当下，中华文明开放包容的特质弥足珍贵。这也是以物载道，讲述中华文明远航世界故事的初衷：以文明对话打破偏见，以文化共鸣化解隔阂，让承载5000多年智慧的东方之舟，继续在文明的星河中扬帆远行。

　　（作者为中国社会科学院哲学所研究员）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月26日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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