——访法国演员伊莎贝尔·于佩尔

陈熙芮

图为话剧《樱桃园》剧照（前排右一为于佩尔）。

克里斯托弗·雷诺德摄

4月25日，中国国家大剧院戏剧场，72岁的法国演员伊莎贝尔·于佩尔感慨，同一部《樱桃园》，同一个演出班底，这场戏剧与4年前在法国阿维尼翁戏剧节的演出并没有什么不同，“我还是我”。

当许多同时代的女演员息影或逐渐淡出时，于佩尔依然保持着旺盛的艺术创造力。4月11日至27日，她主演的法语话剧《樱桃园》在上海、南京、北京巡演8场。2001年，纪录片《伊莎贝尔·于佩尔：献给表演的人生》就曾记录下她“超人”般的工作强度。从事演艺事业54年，于佩尔迄今参演120多部电影和近30部话剧，多次荣获欧洲三大电影节最佳女主角等奖项。如今，她依旧高产，对表演充满热忱。献给艺术的人生，大抵如此。

4个月间，两度来华演出

大银幕上，于佩尔的脸庞往往波澜不惊，甚至有些冷漠疏离。然而，通过细腻准确的微动作，一个眼神的流转，一个微笑的绽放，让观众立即感受到人物情绪和状态的细微变化。这样精准内敛的表演风格为于佩尔赢得诸多赞誉，影评人将她称为“这个时代最优秀的演员之一”。2020年，《纽约时报》评选出“21世纪最优秀的演员”，于佩尔位列第二。

4月25日，法语版《樱桃园》在国家大剧院首演，于佩尔饰演女主角柳鲍芙。《樱桃园》是俄国作家契诃夫生前最后一部作品，也是作家被演出最多的剧目，版本众多。法语版《樱桃园》创排于2021年，由葡萄牙导演蒂亚戈·罗德里格斯执导，剧情忠实还原原著。故事围绕一个贵族家庭展开，女主人柳鲍芙在巴黎旅居多年后重返故土，就面临祖传的樱桃园要被拍卖抵债的困境。尽管商人罗伯兴提出解决方案，柳鲍芙一家却什么也没做，最终失去家园，被迫离开。在北京的3天演出中，现场座无虚席，观众反应热烈。

距离于佩尔上次来中国演出，只过去了4个月。去年12月，她在国家大剧院连演3场美国剧作家田纳西·威廉斯的自传戏剧《玻璃动物园》。于佩尔说：“我很高兴再来中国演出。此次成行，很大程度因为《玻璃动物园》深受观众欢迎！”这一次，她再度感受到中国观众的热情与友好。在《樱桃园》的演前座谈会上，一名年轻观众激动地对于佩尔说，去年她连看3场《玻璃动物园》，这次也会看满在北京演出的3场《樱桃园》！

在于佩尔看来，银幕和舞台是重要的创作空间。她拍电影，犹如走进一座房子，时而在起居室，时而在卧室，自由穿梭其间。“但话剧不同，它更难一些。”于佩尔说，“排演是一段漫长的旅程，如同攀登一座高峰。”在一次次攀登中，她坚信剧院的舞台蕴藏着生机和创造力。这也是她来中国演出的原因——希望与中国观众共享戏剧艺术的魅力。

每个人都有一座“樱桃园”

戏剧舞台上的于佩尔，瘦小的身躯爆发出巨大的能量。她时而尖声惊叫，时而低声哽咽，脚踩细细的高跟鞋又蹦又跳，双手挥舞如同游戏着的孩童。

于佩尔的表演似乎无比轻盈。这种轻盈，源于她在舞台上游刃有余地驾驭复杂角色并与之融为一体，也源于她在或强烈或平静的感情起伏间切换自如。《玻璃动物园》中，于佩尔饰演强势偏执的单身母亲阿曼达时如此；《樱桃园》中，饰演柳鲍芙时亦如此。在她看来，诠释这些复杂角色并不吃力，那是一次次自然地“感受她们、成为她们、离开她们”的过程。

不同于过往版本柳鲍芙的情绪外放和悲剧化处理，于佩尔饰演的柳鲍芙克制淡然。她在众人交谈时随意岔开话题，等待拍卖结果时在樱桃园中翩然起舞。包裹在强烈的疏离感中，柳鲍芙于回避与躲闪间迎来命运早已写下的结果。

第三幕结尾，柳鲍芙的哥哥和罗伯兴从拍卖会归来，告知众人樱桃园已被拍走，于佩尔献出全剧最为动人的10分钟表演：喧哗的乐声里，罗伯兴向众人激动宣告，他买下了象征荣耀的樱桃园。听到这一消息，柳鲍芙难以置信，她瘫坐在舞台中央的巨型水晶灯下，嘴唇微微颤抖，失落写在脸上；随后，她默默哭泣，紧闭双眼，说不出一句话。不同于罗伯兴的外放，柳鲍芙的情绪内向收敛——她沉默、悲伤、无能为力，嘈杂的音乐正如杂乱无序的心境。于佩尔希望观众能通过她的表演，捕捉人物情绪与状态的细微变化。因此她遵循剧作设定，在塑造柳鲍芙时，尽可能为观众留出想象空间，由他们自行感悟，与人物产生共鸣。

罗德里格斯用非自然主义手法排演《樱桃园》，没有华丽的布景和精致的贵族服饰，采用极简的舞台美学，为观众提供开放式的观看体验——每个人都可以诠释自己心目中的柳鲍芙，构建属于自己的“樱桃园”。

用共通的艺术语言展开对话

在电影中，于佩尔与中国相遇。20世纪80年代末以来，中国电影在国际舞台崭露头角，通过张艺谋和陈凯歌的作品，于佩尔初识中国电影。

“中国有许多电影佳作，其中不少深受欧洲观众喜爱。”谈起近年来受到国际关注的中国电影，于佩尔如数家珍——《白日焰火》《路边野餐》等都是她欣赏的电影，这些作品在主流国际电影节收获重要奖项，为西方观众了解中国推开一扇扇光影之窗。

于佩尔说，自己最近看过电影《好东西》，这部作品“相当有趣”。如今，影片已与巴黎观众见面，于佩尔的长子洛伦佐参与了该片在法国的发行工作。“法中电影的共通之处，在于都能以个性化的、非传统的叙事风格展开表达。”4月23日，于佩尔受邀参加第十五届北京国际电影节大师班，与青年导演毕赣对谈。她很喜欢毕赣的《路边野餐》，称赞这部电影用浓烈的诗意将观众带入新的意境之中，而“当诗歌与哲思进入银幕，电影更具超越时空的力量，更能触及人心”。

对于佩尔而言，电影是一种语言，戏剧亦然。“无论创作者来自何方，当我们观看一部电影或一场戏剧时，便通过这门语言进行交流，认识他人，理解彼此。”电影和戏剧艺术的本质是人与人之间如何建立联系，于佩尔希望通过电影和戏剧作品与中国观众展开对话，产生情感连接。

于佩尔长长的电影履历表由一次次丰富多样的国际合作编织而成：与奥地利导演迈克尔·哈内克四度合作，主演荷兰导演保罗·范霍文的名作，为美国导演韦斯·安德森的动画电影《了不起的狐狸爸爸》配音……她也期待与贾樟柯、毕赣等中国导演进行合作。当被问及未来是否考虑来华发展时，于佩尔坦诚地表示，“我觉得很有可能。如果有机会来中国工作，或饰演一个中国角色，我首先要做的就是学习中文，争取能够多说几句。”

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)