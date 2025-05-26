​ ——访日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景

本报记者 朱玥颖

“在那个苦难的年代，中国人民打败了日本军国主义，实现了国家独立和民族解放，为世界反法西斯战争胜利作出重大贡献。”日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景近日接受本报记者采访时表示，为了夺取中国的领土和资源，日本对华发动侵略战争，犯下了严重罪行。“作为日本人，我感到非常羞愧。只要我还活着，我就要把战争真相告诉世人。”

1995年8月15日，第二次世界大战日本宣布无条件投降50周年纪念日，时任日本首相村山富市发表“村山谈话”，承认日本过去实行了错误的国策，走了战争道路，并表示要深刻反省历史、吸取历史教训。“村山谈话”体现出来的反省和忏悔精神，是日本与侵略战争受害国实现和解的奠基石。2013年，面对日本出现否认“村山谈话”的政治逆流，日本政界和学界人士在东京成立“继承和发展村山谈话会”，表达坚决维护“村山谈话”的立场。

藤田高景表示，“继承和发展村山谈话会”一直主张并呼吁“以史为鉴才能面向未来”，日本应该真诚地为发动侵略战争的罪行忏悔，信守“誓不再战”的诺言，只有这样才能与邻国长久和平相处。“侵华日军对中国进行了大规模侵略，杀害了大量中国军民。日本发动侵略战争的历史铁证如山，日本必须正视历史、反省罪行。”藤田高景说，“任何企图篡改二战历史的行为都无法被原谅。”

自中日甲午战争至中国人民抗日战争，日本从中国掳走了大量文物。多年来，日本有识之士不断呼吁日本政府将相关文物归还中国。去年12月，藤田高景与日本历史学者等在东京举行座谈会，再次敦促日方将掠夺来的文物尽快归还中国。“把贵重的中国文物掠夺到日本，是应当被纠正的历史‘负资产’。把这些文物归还给中国，从长远来看也对日中友好具有重要意义。”藤田高景表示。

藤田高景认为，中国人民抗日战争胜利80年来，中国发生了翻天覆地的变化，国际社会有目共睹。新中国成立以来，特别是改革开放40多年来，中国由一个人口众多、贫穷落后的传统农业国家，转变为工业门类最齐全的世界第一制造业大国。“中国坚定不移推进改革开放，为世界和平与发展注入正能量。”藤田高景说。

对于当前变乱交织的国际形势，藤田高景表示：“与一些国家赤裸裸的利己主义外交相比，中国始终站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，得到国际社会广泛赞誉。中方提出构建人类命运共同体理念，指引了人类文明前进的方向。正如习近平主席所说，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”

藤田高景说：“随着中国等亚洲国家的国际影响力不断增强，‘21世纪是亚洲的世纪’正在成为现实。日中两国是一衣带水的邻邦，为了亚洲的和平与繁荣，日本必须和中国友好共存。日本等亚洲国家应该同中国加强交流与合作，这是促进亚洲繁荣乃至世界繁荣的明智选择。”

（本报东京5月25日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 03 版）

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