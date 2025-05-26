打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新编大型音乐舞蹈史诗《编钟乐舞》首次亮相法国

“这种文化交流具有直抵人心的力量”

本报记者  尚凯元
2025年05月26日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　编钟悠远鸣响，大幕缓缓拉开，法国巴黎莫加多剧院里座无虚席，观众深深陶醉于中国艺术家的精彩演奏中。由湖北省歌剧舞剧院创排、演出的新编大型音乐舞蹈史诗《编钟乐舞》，同时奏响曾侯乙编钟、编磬、建鼓、排箫等数十种古乐器仿制品，呈现出“金、石、丝、竹、匏、土、革、木”八音合鸣的恢宏场景。

　　“这真是一次难得的新奇体验，我第一次听到编钟和排箫的声音，太美妙了。”演出结束后，法国观众米歇尔意犹未尽。

　　《编钟乐舞》以歌、乐、舞相结合的艺术形式，尽显古楚文化、艺术和风俗民情，其创作灵感源于1978年在湖北省随县出土的战国时期曾侯乙墓音乐文物。该剧自1983年首演以来，已在海内外上演逾千场，成为久演不衰的经典。本次演出是《编钟乐舞》最新编排后首次在法国亮相，随后还将前往德国继续巡演。

　　“我们第一次看到这部作品的视频就被它深深打动，立即意识到它的文化价值与舞台魅力。”法国制片人、《编钟乐舞》巴黎站联合制作人安德烈·塞姆利安对本报记者表示，这些青铜乐器能在公元前5世纪实现十二平均律，真是不可思议，这是对人类音乐史的重大贡献。“我们不希望它被简单视作一场艺术演出，它是艺术、历史与考古的深度融合。”塞姆利安表示。

　　为了帮助法国观众更好理解剧情及背后的文化深意，此次演出在剧院入口放置了二维码，观众扫码后可获取包括乐器图解、剧情介绍等信息在内的50余页多媒体电子手册。

　　“对剧院而言，这是一次拓展观众群体、加强文化交流的机会。”巴黎莫加多剧院活动策划负责人拉谢尔·古索告诉记者，像《编钟乐舞》这样兼具美学与历史深度的演出，与法国观众的审美预期相契合。“我们非常欢迎优秀作品，也期待法中在舞台艺术上持续交流。”古索说。

　　法国艺术史专家安妮·莱特曾多次赴华交流。她说：“虽然我此前接触过中国传统音乐，但这场演出拓展了我对先秦时期中华文明以及相关考古历史的理解，其中蕴含的艺术表达体现出中国文化深邃的人文内涵。即使在关于战争的篇章中，也有着‘以武止戈’的深意，体现了中国人民对和平的追求。”

　　“《编钟乐舞》在海外演出反响非常热烈。这类以中国历史文化和民族特色为核心的原创剧目，具备独特的吸引力。”中国对外演出有限公司负责人高云杰向记者介绍，《编钟乐舞》隶属中国对外文化集团有限公司“中华风韵”品牌年度项目。该品牌自2009年创立以来，先后选派中国30余个艺术团组的40余台精品剧目，在欧美等地区演出600余场，受到当地观众热烈欢迎。

　　“音乐是全世界通用的语言，有助于打破文化隔阂。”塞姆利安表示，“《编钟乐舞》通过音乐、舞蹈与视觉的综合呈现，传递出一种古老却恒久的文化情感。这种文化交流具有直抵人心的力量。”

　　（本报巴黎电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月26日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部