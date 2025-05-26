新编大型音乐舞蹈史诗《编钟乐舞》首次亮相法国

本报记者 尚凯元

编钟悠远鸣响，大幕缓缓拉开，法国巴黎莫加多剧院里座无虚席，观众深深陶醉于中国艺术家的精彩演奏中。由湖北省歌剧舞剧院创排、演出的新编大型音乐舞蹈史诗《编钟乐舞》，同时奏响曾侯乙编钟、编磬、建鼓、排箫等数十种古乐器仿制品，呈现出“金、石、丝、竹、匏、土、革、木”八音合鸣的恢宏场景。

“这真是一次难得的新奇体验，我第一次听到编钟和排箫的声音，太美妙了。”演出结束后，法国观众米歇尔意犹未尽。

《编钟乐舞》以歌、乐、舞相结合的艺术形式，尽显古楚文化、艺术和风俗民情，其创作灵感源于1978年在湖北省随县出土的战国时期曾侯乙墓音乐文物。该剧自1983年首演以来，已在海内外上演逾千场，成为久演不衰的经典。本次演出是《编钟乐舞》最新编排后首次在法国亮相，随后还将前往德国继续巡演。

“我们第一次看到这部作品的视频就被它深深打动，立即意识到它的文化价值与舞台魅力。”法国制片人、《编钟乐舞》巴黎站联合制作人安德烈·塞姆利安对本报记者表示，这些青铜乐器能在公元前5世纪实现十二平均律，真是不可思议，这是对人类音乐史的重大贡献。“我们不希望它被简单视作一场艺术演出，它是艺术、历史与考古的深度融合。”塞姆利安表示。

为了帮助法国观众更好理解剧情及背后的文化深意，此次演出在剧院入口放置了二维码，观众扫码后可获取包括乐器图解、剧情介绍等信息在内的50余页多媒体电子手册。

“对剧院而言，这是一次拓展观众群体、加强文化交流的机会。”巴黎莫加多剧院活动策划负责人拉谢尔·古索告诉记者，像《编钟乐舞》这样兼具美学与历史深度的演出，与法国观众的审美预期相契合。“我们非常欢迎优秀作品，也期待法中在舞台艺术上持续交流。”古索说。

法国艺术史专家安妮·莱特曾多次赴华交流。她说：“虽然我此前接触过中国传统音乐，但这场演出拓展了我对先秦时期中华文明以及相关考古历史的理解，其中蕴含的艺术表达体现出中国文化深邃的人文内涵。即使在关于战争的篇章中，也有着‘以武止戈’的深意，体现了中国人民对和平的追求。”

“《编钟乐舞》在海外演出反响非常热烈。这类以中国历史文化和民族特色为核心的原创剧目，具备独特的吸引力。”中国对外演出有限公司负责人高云杰向记者介绍，《编钟乐舞》隶属中国对外文化集团有限公司“中华风韵”品牌年度项目。该品牌自2009年创立以来，先后选派中国30余个艺术团组的40余台精品剧目，在欧美等地区演出600余场，受到当地观众热烈欢迎。

“音乐是全世界通用的语言，有助于打破文化隔阂。”塞姆利安表示，“《编钟乐舞》通过音乐、舞蹈与视觉的综合呈现，传递出一种古老却恒久的文化情感。这种文化交流具有直抵人心的力量。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 03 版）

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