河南骏通车辆有限公司是一家集专用车、整车研发、生产与制造于一体的民营企业，公司年产能6万辆，产品远销俄罗斯、越南、乌兹别克斯坦及非洲多个国家和地区。图为5月24日，在该公司零部件智能焊接车间，生产线正全速运转，工人忙碌地进行焊接作业。

孙 猛摄（影像中国）

《中华人民共和国民营经济促进法》于5月20日起正式施行，这是中国民营经济发展史上一件里程碑式大事，受到国际社会高度关注。接受本报记者采访的国际人士认为，民营经济是支撑中国发展不可或缺的重要力量，这部法律的出台和施行彰显了中国促进民营经济发展壮大的坚定决心，将进一步激发民营企业活力和创造力，为推动中国高质量发展、深化全球经济合作注入动力。

“中国进一步促进经济高质量发展的重要举措”

民营经济促进法是中国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，围绕公平竞争、投资融资促进、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护等方面建立完善相关制度机制，旨在持续优化稳定、公平、透明、可预期的民营经济发展环境。

“这是中国进一步促进经济高质量发展的重要举措。”阿联酋阿布扎比银行家普拉温·贾殷表示。阿联酋迪拜商业银行首席执行官伯恩德·林德认为，中国通过施行民营经济促进法，鼓励更公平竞争。当前，阿联酋与中国关系日益密切，中国民营企业发展壮大，将为双方进一步开展务实合作带来巨大机遇。

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米认为，这部法律的施行将起到进一步引导民营企业科技创新的作用。“民营经济的蓬勃发展也是中国式现代化成功推进的体现，民营经济促进法将进一步优化民营经济发展环境，促进民营经济持续、健康、高质量发展。”赫尔米说。

亚太经合组织工商咨询理事会墨西哥候任代表阿古斯丁·加西亚认为，中国施行民营经济促进法具有重要意义。当前全球局势复杂多变，中国经济正在向高质量发展迈进，这部法律体现了中国政府坚定推进市场化改革、建设开放型经济体制的承诺，也向国内外投资者传递出打造法治化营商环境的明确信号。加西亚表示，更具韧性、更有竞争力、与国际更好接轨的营商生态有助于吸引投资，激活经济持续增长动力，并提升中国民营企业在全球产业链中的地位。

“这部法律鼓励、支持民营企业在推动科技创新、培育新质生产力、建设现代化产业体系中积极发挥作用，有望创造更多高质量就业机会。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心研究员西佐·恩卡拉表示，民营经济促进法将为中国民营企业依法平等使用资金、技术、数据、土地等生产要素打通渠道，体现了平等对待、公平竞争、共同发展的原则。

“为民营经济加速发展提供了强有力支撑”

改革开放40多年来，中国民营经济从小到大、从弱到强，取得长足发展。目前，中国民营企业数量在企业总量中的占比提升至92%以上，入围世界500强的民营企业数量大幅增加，在国际市场中的竞争力不断增强。在国家高新技术企业中，民营企业有42万多家，占比超92%；在出口强劲的“新三样”中，民营企业贡献超过一半。

韩国龙仁大学教授、韩中联合会会长朴胜赞表示，民营经济在中国经济增长、创造税收和就业、推动出口等方面都发挥着不可或缺的作用。中国出台民营经济促进法，有助于提升中国民营企业的发展信心，为中国经济发展发挥不可或缺的作用。

“改革开放以来，中国民营经济的发展成就不可小觑。”加西亚说，中国政府的战略引导、完善的基础设施建设、成熟的产业体系、高素质人力资源、持续优化的营商环境等因素共同作用，推动中国民营企业在科技创新、国际贸易、制造业等关键领域崭露头角、蓬勃发展，逐步形成具有全球影响力的企业集群。

巴西瓦加斯基金会经济学家夏华声表示，近年来，中国民营经济不仅在扩大就业、推动创新、优化产业结构方面发挥重要作用，也为增强中国经济韧性作出积极贡献。“当前，中国民营企业正加大科技创新投入，在高科技等关键领域不断取得突破，将助力中国经济高质量发展。”夏华声认为，民营经济促进法的出台是中国进一步优化营商环境、强化法治保障的重要举措。

“伴随着改革开放，中国民营经济蓬勃发展，已形成相当规模，取得瞩目成就。”恩卡拉注意到，在中国，民营企业在服务业、高新技术产业等全球价值链的中高端不断跃升。他说：“中国具备完善基础设施、超大市场规模及优质人力资源等优势，为民营经济加速发展提供了强有力支撑。中国民营经济发展前景广阔、大有可为。”

“期待与中国企业进一步深化合作，实现互利共赢”

近年来，高质量共建“一带一路”和高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》等推动了跨境贸易便利化，为民营企业对外发展开辟广阔空间。越来越多中国民营企业凭借过硬技术、创新创意，积极拓展多元化市场，参与国际竞争合作，在全球市场的大海中“踏浪前行”。

数据显示，民营企业已连续6年保持中国第一大外贸经营主体地位。2024年，民营企业首次成为中国高技术产品的最大进出口主体。夏华声表示，中国民营企业积极参与全球产业链供应链建设，与其他国家企业共享制造经验、优化生产流程，不仅提升了产品和服务质量，也有效降低了生产成本，为全球经济复苏发展注入新动力。“展望未来，相信中国民营企业将在全球市场展现更大活力。”夏华声说。

在埃及，由中国企业投资的巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产的95%以上产品出口到欧洲、美洲等地，埃及已走在全球玻璃纤维出口国前列。赫尔米表示，埃中两国经贸往来不断深化，越来越多中国民营企业在埃及投资兴业，带来先进技术，创造大量就业机会，培养熟练技术工人，为当地发展作出巨大贡献。赫尔米说：“我们欢迎更多中国企业进入埃及市场，期待与中国企业进一步深化合作，实现互利共赢。”

加西亚认为，中国民营企业在数字化、自动化、能源转型与人工智能等新兴领域发展迅速，不仅提升了自身国际竞争力，也为拉中合作打开了新空间。在墨西哥，华为、比亚迪、隆基绿能等中国民营企业积极布局数字基础设施、新能源汽车、清洁能源、电子商务等领域。加西亚说：“中国民营企业的国际化发展为拉美国家带来长期机遇，将促进更为平等、互利、可持续的拉中合作。”

“在世界经济充满不确定性的背景下，中国民营企业有望在全球南方国家产业合作中发挥更为重要的作用。”朴胜赞表示，中国民营企业可以与韩国企业进行更细分、更深入的合作，比如扩大在氢能源等领域合作，促进韩中互惠互利。

意大利金砖国家研究会副主席亚历山德罗·比安奇曾经到访海南海口国家高新技术产业开发区，参观了不少当地民营企业。“中国民营经济充满活力，在中国经济发展壮大的过程中发挥了重要作用，中国政府也为民营经济的发展创造了许多有利条件。”比安奇表示，期待意中、欧中企业可以进一步加强合作，实现优势互补。

（本报北京、迪拜、开罗、墨西哥城、约翰内斯堡、首尔、里约热内卢、罗马5月25日电 记者龚鸣、管克江、沈小晓、谢佳宁、郑翔、莽九晨、宋亦然、谢亚宏，本报中东中心分社杰勒德·阿勒费尔参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)