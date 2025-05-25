人民网华沙5月24日电 （记者禹丽敏）5月22日上午，“海丝文化进校园”活动在匈中双语学校举办。中国驻匈牙利使馆参赞孙杰、泉州市体育局党组书记郑宏谋、福建省泉州体育运动学校校长庄开明、泉州市艺术馆（泉州市非遗保护中心）馆长丁聪辉、学校校长茹娆、中方院长王悦及师生近700余人参加活动。来自中国泉州的文化体育代表团为当地师生带来了一场别开生面的文化展示活动，让这座欧洲校园洋溢着浓厚的海丝文化气息。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动伊始，铿锵有力的锣鼓声瞬间点燃了现场气氛。泉州刣狮表演者身着传统狮服，手持刀枪剑戟，与威猛的“狮子”展开激烈“搏斗”，刚劲有力的武术动作与灵动活泼的舞狮技巧完美结合，赢得阵阵喝彩。紧接着，五祖拳传承人展示了这一南少林绝技的独特魅力，其刚猛凌厉的拳法和深厚的武术底蕴令在场观众叹服，不少学生跃跃欲试，在指导下体验中国“南拳”的独特韵味。传统武术刚结束，泉州提线木偶戏的表演马上调动起所有人的心弦。表演者十指翻飞，将《钟馗醉酒》和《小沙弥下山》的经典剧目演绎得惟妙惟肖，木偶的一颦一笑、一举一动都栩栩如生。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

在传统技艺展示区，蟳埔女习俗展示同样热闹非凡，身着“大裾衫、宽筒裤”、头戴“簪花围”的展示人员向师生们讲述了这一独特渔家文化的传承故事，其别具一格的服饰文化引得众人啧啧称奇。

德化白瓷展台前，师生们被“中国白”的温润如玉所吸引，纷纷驻足欣赏。永春纸织画的艺术家现场演示了将宣纸裁成细条、再手工编织成画的精湛技艺，成品如雾里看花般朦胧唯美，令观者赞叹不已。传统香制作技艺展区香气缭绕，制香师傅展示了永春香的古法制作工艺，师生们亲手搓制线香，感受千年香道的独特魅力。

惠安石雕的精湛工艺、漆线雕的细腻纹饰，无不彰显着泉州传统手工艺的非凡成就。闽南传统民居营造技艺的展示则让师生们领略了“皇宫起”大厝的独特建筑风格，其精美的燕尾脊和红砖墙工艺令人印象深刻。活动最后，茶艺师为师生们奉上香气四溢的铁观音，在清雅的茶香中讲解半发酵制茶工艺的奥妙，让在场观众品味到“七泡有余香”的独特韵味。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

此次文化交流活动不仅让匈牙利师生近距离感受到泉州非遗的独特魅力，更为中匈两国人民架起了一座友谊的桥梁。“这正是文明交流互鉴的生动实践。”匈中双语学校校长茹娆表示，“这些非遗项目让我们看到了不同文明如何在交往中相互滋养。”正如古代商船载着丝绸、瓷器、香料往来东西方，今天的非遗展演正续写着新时代的文明对话。

泉州文化体育代表团还分别于5月21日至5月22日在匈牙利国家大剧院内进行了泉州非遗快闪活动。

(责编：王禹蘅、杨牧)