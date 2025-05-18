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相信中国就是相信明天（和音）

2025年05月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国致力于以自身确定性为世界注入正能量，始终坚持同各国共促全球经济稳定增长，共同抵制单边主义和保护主义，在互利互惠中实现共同发展

　　

　　“中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来”。近日，习近平主席复信中国丹麦商会负责人，再次释放了中国坚定不移扩大高水平开放，欢迎跨国企业深耕中国市场的明确信号。尽管当前世界形势风云激荡，单边主义、保护主义逆流涌动，但相信中国、投资中国仍然是国际共识，和平、发展、合作、共赢的大势不可阻挡。

　　信任，源自扎实推进的高质量发展。海纳百川的中国经济发展空间广阔，活力潜力无限。一季度，中国经济实现5.4%的增长，宏观经济巩固“稳”的基本盘的同时，持续拓展“进”的新空间；同期，中国规模以上高技术制造业增加值同比增长9.7%、规模以上数字产品制造业增加值同比增长10.2%，创新驱动持续释放经济潜力，中国市场的全球吸引力不断提升。“中国不仅是重要的市场，更代表着全球顶尖的创新生态”“错失中国市场将是巨大损失”“与中国同行，就是与机遇同行”，多位知名跨国企业负责人公开表示，高质量发展的中国机遇无限，将长期致力于对华合作。

　　信任，源自一以贯之的开放包容。日前，中方进一步扩大免签国家范围，宣布对巴西等5国试行免签政策。从入境免签到“即买即退”，中国坚持高水平对外开放，不断出台更多措施，提升中外人员往来便利化水平。今年“五一”假期，外国人出入境同比增长43.1%，入境游销售额同比增长约90%，“中国游”“中国购”热度持续攀升。西班牙中国友好协会主席卡尔莫纳表示，签证政策的持续优化，是中国主动扩大对外开放的标志之一，展现出中国自信、开放、包容的国家形象。

　　信任，源自始终坚持的合作共赢。面对经济全球化的“逆风”和“回头浪”，中国坚定推动贸易和投资自由化便利化，积极推动双边、区域和多边合作，促进国际宏观经济政策协调，共同营造有利于发展的国际环境，共同培育全球发展新动能。中拉在高质量共建“一带一路”框架内实施200多个基础设施建设项目，创造了上百万个就业岗位；2024年，中国与东盟贸易额突破9800亿美元，连续5年互为第一大贸易伙伴；中欧投资合作进入“双向快车道”，截至2024年底，欧盟企业累计在华实际投资1500多亿美元，中国累计对欧直接投资近1100亿美元……中国始终以开放的姿态拥抱世界，同各方一道以合作谋求共赢。

　　“我相信，世界上有远见的人终将明白，选择中国，就是选择未来。”中国丹麦商会全国创始会长西蒙·利希滕贝格以个人和商会名义写给习近平主席信里的一句话，正是国际社会的共识。中国致力于以自身确定性为世界注入正能量，始终坚持同各国共促全球经济稳定增长，共同抵制单边主义和保护主义，在互利互惠中实现共同发展。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月18日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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