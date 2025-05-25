人民网首尔5月24日电 （记者莽九晨）23日，创造美好未来潘基文基金会理事长、联合国前秘书长潘基文在韩国信韩大学发表题为“年轻人与未来”的演讲，勉励来自多国的国际留学生确立人生坐标、培养全球公民意识，积极投身人类可持续发展事业。

“年轻时树立人生坐标非常重要，有了这样的坐标，就有了勇气和激情。”潘基文以自身青年时期受到美国前总统肯尼迪鼓励、立志成为外交官的经历为例，鼓励青年明确人生方向，服务社会与世界。

潘基文在演讲中回顾其担任联合国秘书长十年间，在推动全球和平、安全、人权与可持续发展方面所做的努力。他特别强调气候变化对人类未来构成严峻挑战，并呼吁青年在实现碳中和目标中发挥关键作用。

潘基文积极评价中国在推动《巴黎协定》达成和全球可持续发展目标实现中的积极作用，并对中国在气候治理和环境保护方面展现的领导力表示赞赏。

潘基文强调，“全球公民精神”意味着分享与关爱。他呼吁青年一代以开放包容的心态，积极参与国际事务，致力于建设一个和平、繁荣、可持续的人类社会。

本次讲座吸引了来自中国、蒙古、越南、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国家的400余名留学生和100余名韩国学生参加。信韩大学校长康圣钟出席活动。

(责编：王禹蘅、杨牧)