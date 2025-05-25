打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国前秘书长潘基文：青年应以全球视野投身未来发展

2025年05月25日10:37 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网首尔5月24日电 （记者莽九晨）23日，创造美好未来潘基文基金会理事长、联合国前秘书长潘基文在韩国信韩大学发表题为“年轻人与未来”的演讲，勉励来自多国的国际留学生确立人生坐标、培养全球公民意识，积极投身人类可持续发展事业。

“年轻时树立人生坐标非常重要，有了这样的坐标，就有了勇气和激情。”潘基文以自身青年时期受到美国前总统肯尼迪鼓励、立志成为外交官的经历为例，鼓励青年明确人生方向，服务社会与世界。

潘基文在演讲中回顾其担任联合国秘书长十年间，在推动全球和平、安全、人权与可持续发展方面所做的努力。他特别强调气候变化对人类未来构成严峻挑战，并呼吁青年在实现碳中和目标中发挥关键作用。

潘基文积极评价中国在推动《巴黎协定》达成和全球可持续发展目标实现中的积极作用，并对中国在气候治理和环境保护方面展现的领导力表示赞赏。

潘基文强调，“全球公民精神”意味着分享与关爱。他呼吁青年一代以开放包容的心态，积极参与国际事务，致力于建设一个和平、繁荣、可持续的人类社会。

本次讲座吸引了来自中国、蒙古、越南、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国家的400余名留学生和100余名韩国学生参加。信韩大学校长康圣钟出席活动。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部