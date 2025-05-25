人民网雅加达5月24日电 （记者李培松）为庆祝中印尼建交75周年，由中国银行（香港）有限公司雅加达分行（“中银雅加达分行”）与银联国际联合推出的“中印尼建交75周年主题借记卡”于5月23日在雅加达正式发布。来自中印尼政府、金融、工商和媒体的共100余位嘉宾和代表出席了发布仪式。

发布会现场。人民网记者 李培松摄

中国驻印度尼西亚大使王鲁彤在致辞中指出，今年是中印尼建交75周年，在两国元首战略指引下，中印尼不断深化全面战略伙伴关系，加快构建中印尼命运共同体，推动双边合作持续迈向更高质量、更深层次的新阶段，已成为发展中大国合作共赢的典范。中印尼建交75周年双币主题借记卡正是两国合作和人民往来不断深化的生动写照。双币卡同时支持人民币与印尼盾，不仅体现支付便利，也象征着中印尼合作的融合格局，是一封致敬中印尼两国人民的“金融请柬”和“友谊名片”。

印尼投资及下游化部投资促进司司长卡霍、印尼工商会中国委员会主席加里波第·托希尔现场致辞，对中印尼产业互补互嵌、投资经贸合作、金融互联互通表达了高度肯定和期望。

中银雅加达分行行长孙尚斌表示，作为1938年就在印尼成立的第一家中资金融机构，中银雅加达分行秉持百年中行的历史传承，发挥全球化经营优势和跨境联动独特优势，以双边合作桥梁纽带和融入本地化发展为己任，助力中资企业“走出去”出海印尼，推动印尼企业和民众“走进来”感受中国。双币卡的发布，承载着对中印尼建交75年的祝福和对美好未来的期待，以跨境支付的功能特色，传达跨越山海、见证历史的寓意。

中国银联董事长董俊峰表示，作为布局全球的国际卡品牌，银联始终致力于以金融支付服务助力跨境经贸往来与人文交流。此次主题卡的发行，是银联践行中印尼两国元首共识、服务共建中印尼命运共同体的务实举措，不仅为印尼居民提供了安全高效的支付工具，也是服务中国高水平对外开放实施的具体实践。银联将以此次主题卡发行为契机，持续深化与印尼各方合作，丰富支付产品服务供给，为两国战略伙伴关系注入更多金融动能。

近年来，随着中印尼两国持续深化全面战略伙伴关系，双边经贸和投资合作日益紧密，带动两国民众旅游、商务、留学等双向奔赴不断升温。此次面向印尼居民发行的主题借记卡，既支持印尼盾与人民币双币种结算，还可在全球银联线上线下受理网络使用，精准契合印尼来华群体跨境支付需求，进一步优化当地居民跨境支付体验，推动“区域综合经济走廊”框架下的资金融通与民心相通。持卡人在中国境内消费时，可直接使用卡片绑定的人民币账户，或以实时汇率换汇支付，持卡人还可将卡片绑至微信支付或支付宝在中国境内扫码支付。

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