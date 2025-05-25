人民网伦敦5月24日电 （徐量）由中国国家电影局和中国驻英国大使馆主办的2025“中国电影节”，近日在伦敦正式拉开帷幕。本次电影节为期四天，将展映《里斯本丸沉没》《我和我的父辈》《音乐家》《哪吒2》等中国电影精品力作。

中国驻英国大使郑泽光在致辞中表示，今年是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年。回望那个战火纷飞的年代，中英两国人民并肩作战抗击法西斯侵略者，付出巨大牺牲，为胜利作出了巨大贡献。

中国驻英大使郑泽光发表致辞。杨浩鹏摄

郑泽光指出，“里斯本丸”号事件正是83年前发生在二战时期的一个真实故事。舟山渔民冒着生命危险营救英军战俘的义举有力见证了两国人民在战火中结下的深厚友谊。我很高兴得知，中国舟山“东极渔民营救英俘纪念碑”几天前建成揭幕，英国议会对此表示了赞赏。在这个动荡不安的世界里，我们应铭记历史，传承友谊，共同捍卫二战胜利成果，维护以联合国为核心的国际体系，携手促进世界和平稳定与合作发展。

郑泽光表示，文化交流是促进民心相通、消除误解偏见的最有效途径。中国驻英国使馆将继续与中国国家电影局、中英文化机构密切合作，支持举办更多的电影节、文艺演出、文化展览等活动。希望大家积极参与，为增进中英人民相互了解和互利合作多做贡献。

中国国家电影局副局长陆亮在致辞中表示，电影是铭记历史、传递正义的重要方式。本届电影节以纪录片《里斯本丸沉没》开幕，重温中英在二战中的并肩战斗与深厚情谊，彰显和平发展的共同追求。陆亮指出，中英电影合作基础坚实、潜力巨大，近年来双方在合拍、技术交流和文化教育等方面成果丰硕，影片互映深化了民众的文化认同与友谊。他期待借电影节契机，推动中英电影合作迈向更高水平，续写两国人民友好交往新篇章。

中国电影局副局长陆亮发表致辞。杨浩鹏摄

本次电影节开幕当天，包括“里斯本丸”号英军战俘家属在内的中英各界代表近200名嘉宾共同观看了《里斯本丸沉没》。“里斯本丸”号遇难者家属朱利安·阿尔坎塔拉出席活动并表示，《里斯本丸沉没》为她和其他家属填补了亲人经历中的认知空白。她的曾叔叔约瑟夫·维奥托是当年在港英军，遇难于该船上。作为从业25年的制片人，她认为中英电影传统深厚，文化交流有助于寻找共同叙事。英国前首相鲍里斯·约翰逊之父斯坦利·约翰逊也对影片给予高度评价，称其情感真挚、制作精良，具备角逐奥斯卡的水准，应让更多人看到中国舟山渔民英勇救援的感人事迹。

中英各界嘉宾在伦敦参加2025“中国电影节”开幕式。杨浩鹏摄

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