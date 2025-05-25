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中国驻瑞典大使馆举办庆祝中瑞建交75周年电影招待会

2025年05月25日10:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩5月24日电 （记者殷淼）当地时间5月24日，中国驻瑞典大使馆在瑞典电影学院举办庆祝中瑞建交75周年电影招待会。中国驻瑞典大使崔爱民出席招待会并致辞。瑞各界友人和旅瑞侨胞、中资机构、留学生代表等600余人齐聚一堂，畅叙友谊，共同观赏国产动画电影《哪吒2》。

中国驻瑞典大使崔爱民出席招待会并致辞。人民网记者 殷淼摄

中国驻瑞典大使崔爱民出席招待会并致辞。人民网记者 殷淼摄

崔爱民致辞回顾了中瑞建交75年来两国关系发展和各领域合作情况，表示《哪吒2》讲述了哪吒自强不息、勇于抗争的感人故事，传递了携手应对风险挑战的精神力量。希望来宾从影片中感受博大深邃的中华文化，体会历久弥新的中瑞友谊，共同打造两国更加美好的明天。

观影现场。人民网记者 殷淼摄

观影现场。人民网记者 殷淼摄

招待会上，各界来宾还共同观看了中国驻瑞典大使馆制作的纪念中瑞建交75周年主题视频。招待会气氛欢快友好，来宾盛赞《哪吒2》的精妙制作与精彩剧情，积极评价中瑞人文交流和东西方文明互鉴的丰硕成果，祝愿中瑞友好合作关系取得新的更大发展。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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