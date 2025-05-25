人民网斯德哥尔摩5月24日电 （记者殷淼）5月24日，中国驻瑞典大使崔爱民出席瑞青中文学校第十一届“大使奖”朗诵汇报演出暨颁奖典礼。学校董事会成员、师生及家长代表200余人参加活动。

中国驻瑞典大使崔爱民出席瑞青中文学校第十一届“大使奖”朗诵汇报演出。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民称赞该校为弘扬中华优秀传统文化、促进中瑞人文交流所作积极贡献，鼓励大家持续提升办学质量、深化互动融合，勉励同学们争做中华文化的传承者、中外交流的小使者。表示今年是中瑞建交75周年，使馆将继续支持海外中文教育，促进民心相通，推动中瑞友好关系不断走深走实。

中国驻瑞典大使崔爱民与获奖学生们合影。中国驻瑞典大使馆供图

朗诵演出气氛热烈，《对韵歌》《哥德堡号访问记》《在两个世界之间》《我的诗意中国》等节目各具风采特色，令人感动陶醉，展现出学生们的语言能力与文化情怀。校方表示将继续为青少年提供优质学习平台，助力中瑞友谊传承。

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