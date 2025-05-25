新华社北京5月25日电 美国总统特朗普威胁自6月1日起对进口自欧盟的商品征收50%关税，特朗普的新威胁招致欧盟强烈不满。德国有研究显示，此举可能导致德国经济在2025年至2028年间累计蒙受2000亿欧元损失；若欧盟实施对等反制措施，至2028年经济损失规模可能扩大至2500亿欧元。

美方为何再次威胁？

美欧贸易磋商仍在进行中，美方为何突然提议对欧加征高额关税？

特朗普23日在社交媒体上表示，欧盟在贸易方面“很难打交道”，美欧贸易磋商“毫无进展”。因此，他建议自6月1日起对进口自欧盟的商品征收50%关税。《华盛顿邮报》援引欧洲消息人士的话报道，这一关税威胁令欧盟方面“措手不及”。

分析人士认为，这一表态显示美方不满谈判进展。美国财政部长贝森特当天也表示，对欧盟方面给出的方案不满意，而且欧盟“存在集体行动问题”。有美国媒体援引欧洲国家官员的话报道，美方要求欧盟单方面让步，却几乎没有提供任何回报，给欧盟出了难题，因为任何欧盟成员对谈判结果不满都会阻止或拖延协议通过。

现阶段，美欧在贸易领域分歧较大，欧盟有意在购买美国天然气、武器和农产品方面作出让步，但不会接受美国有关取消增值税、削弱数字监管和税收以及降低食品标准的要求。

另外，有分析认为，美国政府对当前美欧关系并不满意。马里兰大学国际和安全研究中心研究员克莱·拉姆齐表示，美国政府目前持有一种观点，即欧盟在欧美关系中单方面受益。

德国或将损失2500亿欧元

特朗普23日喊话欧盟，称美国与欧盟的谈判“毫无进展”，他建议自6月1日起对进口自欧盟的商品征收50%关税。德国经济研究所最新研究显示，此举可能导致德国经济在2025年至2028年间累计蒙受2000亿欧元损失；若欧盟实施对等反制措施，至2028年经济损失规模可能扩大至2500亿欧元。

根据德国经济研究所的计算，若被征收50%关税，德国今年国内生产总值（GDP）将下降0.1%。

特朗普此前声称欧盟成立就是为了“搞美国”，指责欧盟通过设置强大的贸易壁垒、增值税、货币操控等，使美国每年对欧盟产生巨额贸易逆差。德国经济研究所的研究认为，上述指控均缺乏事实依据，例如增值税同等适用于欧洲企业，相关指控并不成立。

这项研究还认为，美国的关税政策将同样损害自身利益。美国在某些产品上高度依赖德国，缺乏有效替代。

2025年5月23日，在比利时布鲁塞尔，一名男子从欧盟总部大楼外经过。新华社记者 赵丁喆 摄

欧洲多行业恐陷生存危机

特朗普威胁对进口自欧盟的商品征收50%关税，远高于美国此前宣布对欧暂缓施行的20%所谓“对等关税”，引发资本市场再次动荡。汽车、酒业等欧洲多个重点行业表示，美国关税政策对其出口造成严重冲击，或使其面临生存危机。

作为德国最具代表性的支柱产业，汽车工业受到美国关税政策的冲击尤为显著。2024年，德国出口新车中13.1%销往美国。

以保时捷为例，由于未在美国设立生产基地，该企业约30%至40%的车辆从德国销往美国。为应对美方高额关税，保时捷不得不提高售价，即便如此仍可能面临亏损。同样，奥迪、大众及大部分奔驰和宝马车型因生产线集中在欧洲，也承受着关税带来的成本重压。

“美关税政策可能迫使德国车企将更多生产线迁往美国，导致德国本土大规模失业。”德国汽车业专家费迪南德·杜登赫费尔警告说。

法国干邑白兰地协会表示，如果美国政府针对欧盟的最新关税威胁成为现实，可能让法国干邑白兰地行业陷入艰难境地。

一名行业高级官员告诉路透社记者，美国市场是法国干邑白兰地最大出口市场，占其全球销量的50%以上。美国政府威胁对进口自欧盟的商品征收50%关税，“意味着我们可能无法继续在美国销售我们的产品”。

2025年4月17日在德国法兰克福拍摄的欧洲央行门口的欧盟旗帜。新华社记者 张帆 摄

欧盟如何应对

特朗普的50%关税威胁招致欧盟方面强烈不满。欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇表示，欧盟与美国之间的贸易协议必须基于相互尊重，而非威胁。

欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，欧盟不会在关键问题上让步。“如果美国寻求合作与谈判，欧盟总是敞开大门，如果只是想让我们照单全收美方要求，那他就是敲错了门。”

爱尔兰总理米歇尔·马丁表示，特朗普的言论“令人极为失望”，征收50%关税将“严重破坏”双边贸易关系。

德国经济与能源部长卡特琳娜·赖歇表示：“关税冲突没有赢家。关税对美国和欧盟造成了同等程度的伤害。”

法国负责对外贸易的部长级代表洛朗·圣-马丁表示，特朗普的新威胁“对欧盟与美国的谈判毫无帮助”，贸易战对包括美国在内的所有人都不利。50%的关税将招致欧盟反制，对美国来说也将“不可持续”。

荷兰首相迪克·斯霍夫表示，欧盟将坚持既定路径。“我们见识过在与美国谈判中关税的反复变化。”

美欧关税战可能双输

美国政府对欧盟新的关税威胁不仅冲击市场，还给全球经济带来更多不确定性。美国阿克西奥斯新闻网站评论说，美欧看似“已经告别关税战缓冲期”。

从美国方面看，最新威胁涉及的关税水平将加剧美国国内物价上涨和商品短缺的压力，同时导致美国经济增长放缓。美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔在接受新华社记者采访时表示，50%的对欧关税将拖累今年美国经济增长至少0.2个百分点。他预计，今年第三季度，美国经济增长将大幅放缓甚至出现萎缩。

从欧洲方面来看，高额关税将对欧盟汽车、机械、航空航天、化学品和药品等产业造成沉重打击。德国经济研究机构基尔世界经济研究所估计，相关措施将导致欧盟对美出口短期内下降20%。总部设在瑞典的北欧资产管理公司固定收益和股票首席投资官卡斯珀·埃尔姆格林表示，相关事态显示贸易不确定性远未结束，一旦欧美无法达成协议，双方都将面临严重的经济损失。（记者：康逸、张兆卿、褚怡、孙一、李函林、邓茜）

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