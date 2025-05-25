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20名葡萄牙学生获颁“中国大使奖学金”

2025年05月25日09:46 | 来源：新华网
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新华社里斯本5月24日电（记者荀伟）2025年“中国大使奖学金”颁奖仪式24日在中国驻葡萄牙大使馆举行，20名葡萄牙学生荣获奖学金。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞中表示，人才培养和人文交流是中葡友好关系的重要支柱。随着中葡全面战略伙伴关系的不断深化，中文教育在葡萄牙蓬勃发展，越来越多的葡萄牙青年怀着对中国语言和文化的热爱，投身于中文学习，了解中国，认识世界。期待有更多优秀的青年学子走上中葡交流合作的广阔舞台，也期待有更多有识之士继续为中葡教育合作贡献智慧和力量。

今年的“中国大使奖学金”还设有“中葡教育交流贡献奖”。包括里斯本大学、科英布拉大学在内的多所葡萄牙大学校长和多名当地公立学校校长及教育界人士获奖。

来自莱里亚理工学院中葡翻译专业的学生代表阿丰索·迪亚斯说，中国文化的博大精深、中文的抑扬顿挫和汉字的飘逸灵动让他深深陶醉，希望未来成为一名优秀的翻译，让更多的葡萄牙人读懂中国，也让中国朋友了解葡萄牙。

中国驻葡萄牙大使馆于2023年设立“中国大使奖学金”，旨在激励葡萄牙学生学习中国语言和文化。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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