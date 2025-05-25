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“中国古诗词—中央歌剧院声乐作品专场音乐会”在墨西哥举行

2025年05月25日09:45 | 来源：新华网
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新华社墨西哥城5月24日电（记者吴昊 翟淑睿）由墨西哥中国文化中心、墨西哥国家艺术中心共同主办的“中国古诗词—中央歌剧院声乐作品专场音乐会”日前在墨首都墨西哥城上演，近500名观众欣赏了这场音乐盛宴。

墨西哥国家艺术中心主任文森特·胡拉多致辞时表示，中国中央歌剧院的艺术家用精湛技艺，为中国古诗词赋予新生命，用音乐将古诗词韵味和情感传递给每名观众。

墨西哥中国文化中心主任石岳文说，这场音乐会让墨西哥观众在中国古典诗词与现代歌剧的跨时空对话中，聆听流传千年的中国故事，感受中华文化的恒久魅力。

中央歌剧院副院长么红表示，中国古诗词音乐会是一场诗歌与音乐完美融合的视听盛宴，希望与墨西哥文化艺术界人士加强合作，共同谱写两国文化交流新乐章。

中央歌剧院艺术家在音乐会上演唱了《大江东去》《关雎》《青玉案·元夕》等根据中国古诗词谱曲创作的歌曲。演出尾声，演员们与全场观众齐唱《茉莉花》等中国经典歌曲，将现场气氛推向高潮。

除举办专场音乐会外，中央歌剧院的艺术家们访墨期间还来到墨西哥中国文化中心分享中国歌剧发展历程和演唱技巧，探讨中墨歌剧文化异同，并在墨西哥国立自治大学开展声乐培训，为学员们提供专业声乐指导和表演技巧训练。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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