新华社约翰内斯堡5月24日电（记者白舸）由中国驻南非约翰内斯堡总领馆举办的“中国式现代化与世界——总领馆外交官与南非大学生对话会”23日下午在约翰内斯堡举行，南非青年围绕中国在新能源等领域的发展展开热烈讨论。

参加对话会的约翰内斯堡大学校长莱索夸·姆佩迪说，中国现代化建设成就举世瞩目，相关经验值得南非学习借鉴。作为两国未来的建设者，南中青年加强交流将为两国架起友谊与合作的桥梁。

中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江致辞表示，中国的发展离不开与世界的交融互鉴，中国始终致力于与世界共享其现代化发展的机遇和成果。希望通过此次交流，中南青年能够拓宽视野、增进友谊。

今年3月22日至4月4日，在约翰内斯堡大学孔子学院推动下，约翰内斯堡大学代表团及6名南非学生赴华访问，在北京、上海和南京的高校与企业实地感受中国科技创新的蓬勃活力。

约翰内斯堡大学工业设计专业大三学生姆皮亚奇·莫洛伊在会上分享了自己此次赴华的感受。他在北京汽车集团参观了新能源汽车的完整生产过程。“中国新能源汽车的智能化水平令人赞叹，电池技术和智能网联系统的应用展现了绿色交通的未来图景。希望借鉴中国式现代化的先进经验，将可持续发展的理念和技术带回非洲。”

在上海交通大学密西根学院，约翰内斯堡大学电气工程专业学生内维姆博·奇切科深刻体会到中国产学研融合的创新模式——课程教学与商业孵化无缝衔接，构建起从实验室到市场的完整价值链。奇切科说：“此次参访让我重新定义了工程师的使命。我们不仅要追求学位和工作，更要通过创业创新，将工程技术转化为解决社会问题、创造实际价值的动力。”

中国完善的创新生态系统令约翰内斯堡大学管理专业学生雷莫菲勒维·塞霍贝拉印象深刻。他说，中国政府、教育部门和企业形成合力，共同支持青年创新创业。中国之行让他认识到，技术创新才是推动社会进步的关键力量，“非洲也要行动起来。”

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