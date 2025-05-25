新华社雅温得5月24日电（记者王泽）恩贾梅纳消息：中国援乍得恩贾梅纳体育场揭牌启用仪式23日在乍得首都恩贾梅纳举办，乍得总统穆罕默德·代比在体育场的足球场地上开出首球，象征该体育场正式投入使用。

仪式上，乍方正式用前总统的名字将体育场命名为“伊德里斯·代比·伊特诺元帅奥林匹克体育场”。

穆罕默德在仪式上致辞时表达了对中国的感谢和对乍中合作的信心。“这座体育场是杰出的作品，是乍得和中国卓有成效合作的又一切实成果。”他说，这也是乍中互惠互利、互相尊重、目标一致的伙伴关系的成果。

中国驻乍得大使王晰宁代表中国政府出席仪式。他说，这座体育场是中乍两国人民友谊的象征，也是中乍两国间富有成效合作的又一象征，“希望乍得的兄弟姐妹喜欢这一礼物”。

据介绍，援乍得恩贾梅纳体育场是中乍共建“一带一路”的标志性工程，由陕西建工集团承建，于本月12日正式移交乍得。该体育场总建筑面积3.3万平方米，可容纳3万名观众，配备足球、篮球、手球等专业场地及现代化设施，是乍得首座可承办非洲杯赛事的综合性体育场馆。

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