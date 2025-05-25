新华社布达佩斯5月24日电 题：让中国游客有更好的体验——匈牙利国家旅游局总裁谈匈中文旅交流

新华社记者陈浩 康逸 孟凡宇

“中国游客更习惯使用数字解决方案，（他们）在这方面要领先得多。”这是匈牙利国家旅游局总裁琴代什·欧利韦尔对中国游客的观察。

为期3天的2025中国旅游文化周暨中国非遗旅游文创展23日在匈牙利首都布达佩斯的民族学博物馆开幕。琴代什在活动期间接受记者采访时说：“中国是匈牙利最重要的客源国之一，中国市场对我们来说非常重要。”

他向记者介绍，为了让中国游客在匈牙利的旅行体验更加便捷，匈牙利国家储蓄商业银行与腾讯就微信支付达成合作协议。此外，携程和飞猪等平台也是匈牙利旅游局触达中国游客的关键渠道，让中国游客身处匈牙利也能继续体验熟悉的数字环境。

琴代什说，匈方特别关注中国市场，并为此配置了大量资源。匈牙利国家旅游局在旅游推广中着重介绍当地文化遗产以及为中国民众所熟知、容易产生共鸣的匈牙利名人，如诗人裴多菲、作曲家和钢琴家李斯特以及音乐家柯达伊·佐尔坦等。

“我们还向中国游客重点展示匈牙利独特的自然风光以及温泉浴文化，并通过同中国主要旅游平台合作，扩大传播效果。同时，匈牙利国家旅游局还积极与中国媒体建立合作关系，在当地重要的社交媒体平台上用汉语发布相关旅游内容介绍。”琴代什说。

如今，包括匈牙利在内的30多个欧洲国家获赴华免签待遇。琴代什认为，“这绝对是非常积极和重要的一步”，受中国继续扩大高水平对外开放政策影响，匈牙利出境游客将进一步呈增长趋势。

琴代什说，匈牙利国家旅游局同北京、无锡和广州的旅游部门保持着密切联系。去年，匈牙利作为主宾国参加中国国际投资贸易洽谈会，进一步加强了彼此关系。“今年，我们还将参加5月底在中国上海举办的国际旅游交易博览会。”

目前，布达佩斯与中国七座城市建立了直飞航线，成为了中东欧地区与中国航空网络连接的重要枢纽。谈到匈中两国在旅游和文化产业领域的合作潜力，琴代什表示“充满信心”。他说，对每一个国家和民族而言，文化遗产都极为重要。“旅游不仅是和平的桥梁，也是文化合作与交流的一部分。”

(责编：王禹蘅、徐祥丽)