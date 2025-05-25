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乌首都遭导弹袭击15人受伤

2025年05月25日09:34 | 来源：新华网
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新华社基辅5月24日电（记者 李东旭）据乌克兰警方和空军24日发布的消息，23日夜间至24日凌晨，俄军对乌克兰发动大规模导弹和无人机袭击，空袭重点是首都基辅，目前已造成该市15人受伤。

乌克兰国家警察局、乌国家紧急情况局发布的消息说，基辅市第聂伯罗区、索洛缅斯基区、奥博隆区多处住宅、购物中心和一所教育机构在这次空袭中受损，全市有15人在空袭中受伤。基辅州一私人住宅被无人机碎片击中，2人受伤。

敖德萨州军事行政长官基佩尔在社交媒体发文说，俄军23日对敖德萨港口设施发动了导弹袭击，造成至少3人死亡、6人受伤。

乌克兰空军24日在社交媒体发文说，23日晚至24日凌晨，俄军从罗斯托夫州、克拉斯诺达尔边疆区、布良斯克州和克里米亚等地向乌境内发射了14枚“伊斯坎德尔”导弹。此外，俄军还从布良斯克州、库尔斯克州、奥廖尔州等地向乌境内发射了250架无人机。截至24日上午，乌防空火力在基辅市空域共拦截6枚“伊斯坎德尔”导弹，此外在乌各地及基辅周边空域拦截了128架无人机。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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