新华社布达佩斯5月24日电（记者陈浩 康逸）2025中国旅游文化周暨中国非遗旅游文创展23日在匈牙利首都布达佩斯的民族学博物馆拉开帷幕。此次活动旨在为中欧文化和旅游企业与机构搭建交流合作平台，促进中外文明交流互鉴。来自中国和匈牙利政府机构、中东欧地区的文旅企业及媒体等百余位代表出席了开幕式。

匈牙利国家旅游局法律与治理支持部门主管西拉吉·绍博尔奇在致辞中表示，近年来，匈中两国在经济、文化和旅游领域的联系日益紧密，中国已成为匈牙利最重要的客源国之一。目前，布达佩斯与中国七座城市建立了直飞航线，成为了中东欧地区与中国航空网络连接的重要枢纽。西拉吉说，值此欧中建交50周年之际，本次活动不仅是一场文化与旅游的盛会，更是连接匈中友谊、合作与互信的桥梁。

匈牙利国家旅游局总裁琴代什·欧利韦尔对新华社记者说，中国市场对我们来说非常重要。此外，我们同中国媒体建立了更紧密的合作关系，并在中国主要的社交媒体平台上用中文介绍匈牙利旅游情况。

中国文化和旅游部产业发展司代表指出，举办中国旅游文化周旨在展现当代中国文化和旅游产业发展的活力，向世界推介具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化，以实际行动践行全球文明倡议，并为更多欧洲游客走进中国、感知中国创造更加便捷有利的条件，提供更加丰富多样的选择。

当天还举行了中国－中东欧旅游高质量发展对话、文旅推广和洽谈会以及重点项目海外交流对接活动，围绕市场拓展、产品升级、项目资源共商共建共享等展开深入研讨，共同探讨文旅产业国际合作新模式，拓展行业出海新路径。

本次旅游文化周由中国驻布达佩斯旅游办事处、中国商务部投资促进事务局欧洲代表处、新华社欧洲总分社共同主办。为期三天的活动还包括中国非遗旅游文创展、“茶和天下·雅集”、中国北京“故宫以东”图片展等一系列配套文化体验项目，充分展示来自中国的非遗代表性项目及文创成果，以及中华优秀传统文化、东方美学与现代科技创意融合的魅力。其中，中国非遗旅游文创展于24日和25日面向公众开放。

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