打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国旅游文化周亮相布达佩斯 搭建中欧交流新桥梁

2025年05月25日09:33 | 来源：新华网
小字号

新华社布达佩斯5月24日电（记者陈浩 康逸）2025中国旅游文化周暨中国非遗旅游文创展23日在匈牙利首都布达佩斯的民族学博物馆拉开帷幕。此次活动旨在为中欧文化和旅游企业与机构搭建交流合作平台，促进中外文明交流互鉴。来自中国和匈牙利政府机构、中东欧地区的文旅企业及媒体等百余位代表出席了开幕式。

匈牙利国家旅游局法律与治理支持部门主管西拉吉·绍博尔奇在致辞中表示，近年来，匈中两国在经济、文化和旅游领域的联系日益紧密，中国已成为匈牙利最重要的客源国之一。目前，布达佩斯与中国七座城市建立了直飞航线，成为了中东欧地区与中国航空网络连接的重要枢纽。西拉吉说，值此欧中建交50周年之际，本次活动不仅是一场文化与旅游的盛会，更是连接匈中友谊、合作与互信的桥梁。

匈牙利国家旅游局总裁琴代什·欧利韦尔对新华社记者说，中国市场对我们来说非常重要。此外，我们同中国媒体建立了更紧密的合作关系，并在中国主要的社交媒体平台上用中文介绍匈牙利旅游情况。

中国文化和旅游部产业发展司代表指出，举办中国旅游文化周旨在展现当代中国文化和旅游产业发展的活力，向世界推介具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化，以实际行动践行全球文明倡议，并为更多欧洲游客走进中国、感知中国创造更加便捷有利的条件，提供更加丰富多样的选择。

当天还举行了中国－中东欧旅游高质量发展对话、文旅推广和洽谈会以及重点项目海外交流对接活动，围绕市场拓展、产品升级、项目资源共商共建共享等展开深入研讨，共同探讨文旅产业国际合作新模式，拓展行业出海新路径。

本次旅游文化周由中国驻布达佩斯旅游办事处、中国商务部投资促进事务局欧洲代表处、新华社欧洲总分社共同主办。为期三天的活动还包括中国非遗旅游文创展、“茶和天下·雅集”、中国北京“故宫以东”图片展等一系列配套文化体验项目，充分展示来自中国的非遗代表性项目及文创成果，以及中华优秀传统文化、东方美学与现代科技创意融合的魅力。其中，中国非遗旅游文创展于24日和25日面向公众开放。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部