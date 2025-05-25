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李强同印尼总统普拉博沃共同出席中国—印尼工商界晚宴并致辞

2025年05月25日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　当地时间5月24日晚，国务院总理李强在雅加达同印度尼西亚总统普拉博沃共同出席中国—印尼工商界晚宴并致辞。
　　新华社记者  李  响摄

　　本报雅加达5月24日电  （记者王迪、曹师韵）当地时间5月24日晚，国务院总理李强在雅加达同印度尼西亚总统普拉博沃共同出席中国—印尼工商界晚宴并致辞。两国约200名工商界代表参加。

　　李强表示，今年是中印尼建交75周年，也是万隆会议举行70周年。70多年前，世界处在一个历史十字路口。在全球充满纷争和对立的背景下，中国、印尼等亚非国家齐聚万隆，形成了团结、友谊、合作的万隆精神，为促进南南合作，推动世界局势朝着正确方向发展，发挥了重大作用。70多年后的今天，世界再次处于重要的十字路口。国际局势变乱交织，单边主义、保护主义上升，霸凌行径增多，万隆精神的时代价值更加凸显。我们要顺应历史前进大势，坚持求同存异、和平共处，以协商化解分歧，以合作促进共赢，实现共建共享的发展繁荣。

　　李强指出，中国和印尼始终秉持万隆精神，开展全方位务实合作。近些年，在两国元首的战略引领下，中印尼合作不断迈上新台阶。双边贸易扩量提质，双向投资快速增长，重大项目成效显著，双方经贸合作的纽带越拉越紧，实实在在惠及两国企业和人民，为世界经济注入更多确定性。

　　李强强调，今年以来，中国经济在外部挑战增多背景下实现较快增长，展现出强劲的内在驱动力，同时蕴含着巨大的增量空间。一是需求释放的增量空间。中国正在实施扩大内需战略，开展提振消费专项行动，超大规模市场潜力将源源不断释放。二是科技赋能的增量空间。中国在科技创新领域不断突破，人工智能、机器人、生物医药等加速赋能千行百业，将为各国企业带来更多创新和投资合作机会。三是产业升级的增量空间。中国正在大力推进制造业高端化、智能化、绿色化转型，有序扩大海外投资，将与各国共同提升产供链水平和效益。中国愿与包括印尼在内的各国共享增量空间和发展机遇，将坚定不移扩大开放，为外国企业来华投资兴业营造更好环境。希望中印尼工商界加强对接、积极行动，做大合作蛋糕，加强产业融合，维护自由贸易，促进两国各领域合作结出更多硕果。

　　普拉博沃表示，印尼同中国的关系是21世纪最具战略性、最富发展前景的双边关系之一。印尼方愿同中方加强经贸、产业、绿色经济、科教等领域合作，密切人文交流，更好实现互利共赢。欢迎中国企业继续在印尼投资兴业，拓宽合作领域。印尼高度赞赏中国在国际事务中发挥的重要作用，愿同中方共同发扬万隆精神，维护亚洲地区和平稳定繁荣，维护发展中国家共同利益，维护国际公平正义。

　　晚宴前，两国领导人共同参观万隆会议70周年纪念展和中印尼经贸合作成果展。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月25日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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