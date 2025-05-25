2025上海合作组织减贫和可持续发展论坛杨凌分论坛举行

本报记者 张丹华

近日，2025上海合作组织减贫和可持续发展论坛杨凌分论坛在陕西杨凌农业高新技术产业示范区（以下简称“杨凌示范区”）举行。分论坛以“共享农业科技创新成果 共谋减贫发展合作”为主题，来自上海合作组织国家的政府官员、专家学者、企业代表等齐聚一堂，共同探讨农业科技创新助力减贫与可持续发展的新路径、新机遇。分论坛由上海合作组织睦邻友好合作委员会、陕西省人民政府主办。

陕西省作为农业大省和科教大省，在农业科技创新和减贫实践方面积累了丰富经验。与会嘉宾走访了杨凌种业创新中心、杨凌智慧农业示范园、五泉镇王上村、杨凌国际猕猴桃创新创业园等。

在杨凌种业创新中心展厅，小麦、玉米等各类育种成果吸引了参观者的目光。据介绍，杨凌示范区成立以来，共有1300多个动植物新品种通过审定，小麦育种长期国内领先。近5年，新增科技成果和专利申报5000多件，平均每年审定登记动植物新品种110多个。西北农林科技大学育种专家吉万全介绍，2021年成立的杨凌种业创新中心力求打造旱区“种业硅谷”，“如今许多带有‘杨凌基因’的优良品种已在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家广袤的田野上生根发芽，开花结果。”

从育种到灌溉，从智慧农业到特色产业，杨凌全链条农业科技创新成果及农业农村发展模式，让嘉宾们赞叹不已。“杨凌示范区是中国推动农业现代化、落实可持续发展目标、实现创新发展的生动缩影。”白俄罗斯驻重庆总领事叶梅利扬诺夫说，“我了解到，在杨凌示范区的技术指导下，陕西洛川县已打造了集种植、深加工等于一体的现代苹果产业体系，从一个贫困农业地区成功转型为出口导向型产业集群地。”

作为上海合作组织农业技术交流培训示范基地，杨凌示范区近年来在农业科技合作、人才培养、技术推广等方面成果丰硕，为上海合作组织国家减贫和可持续发展事业作出积极贡献。

在分享环节，吉尔吉斯斯坦水利、农业和加工工业部第一副部长克里马利耶夫认为，要取得可持续的发展成果，既需要发挥国内潜力，也需要积极的国际合作。“中国是吉尔吉斯斯坦重要的贸易和经济伙伴。我们与中方在农业技术、农产品出口物流、人才培训等领域深化合作，不仅提高了生产效率，也有利于增强地区经济一体化。”

“减贫与可持续发展比以往任何时候都更具现实意义。”上海合作组织副秘书长詹内什·凯恩表示，联合国2030年可持续发展议程的首要目标就是“在全世界消除一切形式的贫困”，上海合作组织将这些目标任务提到了优先级的位置。2023年，上海合作组织成员国减贫特别工作组成立，标志着上海合作组织减贫领域合作机制化。“尽管成立时间不长，但该机制已展现出其实际意义。上海合作组织将进一步夯实减贫领域合作平台，推动本组织成员国稳步实现可持续发展。”凯恩说。

《 人民日报 》（ 2025年05月25日 03 版）

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