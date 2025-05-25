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匈牙利总理欧尔班会见陈文清

2025年05月25日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社布达佩斯5月24日电  当地时间5月23日，匈牙利总理欧尔班在布达佩斯会见到访的中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清。

　　陈文清表示，在两国领导人的战略引领下，中匈关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系，处于历史最好时期，迎来广阔发展前景。中方坚定支持匈方坚持独立自主，探索符合本国国情的发展道路，支持匈方维护国家主权安全、反对外部势力干涉的努力。中方愿同匈方共同落实好两国领导人重要共识，深化高水平政治互信，拓展经贸、执法安全和司法等各领域交流合作，保障好两国企业营商环境和人员生命财产安全，继续为高质量共建“一带一路”及中国—中东欧国家合作发挥示范引领作用，推动中欧关系行稳致远。

　　欧尔班表示，习近平主席去年5月对匈牙利进行了历史性成功访问，为两国关系与各领域合作深入推进奠定了坚实基础。匈方将在经贸、执法安全等各领域与中方持续深入合作，维护好双方共同利益，更好造福两国人民。

　　访问期间，陈文清还分别会见了匈牙利内务部部长宾戴尔、总理办公室国务秘书福尔考什。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月25日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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