新华社宁波5月24日电 题：绘就发展“同心圆” 打造交融新范式——在中东欧博览会感受跨区域开放合作新气象

新华社记者邹多为、朱涵、唐弢

东钱湖畔，奔“甬”而来。当捷克水晶闪烁着璀璨光芒、波兰红酒啤酒摆满了货架、匈牙利舞者跳起欢快的民间舞蹈……以“向新 向实 向未来”为主题的第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会，正在浙江宁波如火如荼进行。

来自中东欧14国和其他9个国家的展商以及众多国际机构的嘉宾汇聚一堂，在交流对接、参观采购中绘就中国—中东欧跨区域发展“同心圆”，透过其中，经贸领航、科技赋能、文化添翼的合作交融新范式加速形成，一个个逆势奋楫、聚力共赢的故事不断书写。

经贸领航，合作更趋紧密

“匈牙利的羽绒服也能如此轻薄又保暖！”“不用去保加利亚就能体验玫瑰精油带来的愉悦。”24日上午，中东欧博览会宁波国际会议中心内摩肩接踵、好不热闹。开馆不一会儿，就有大批观众涌入“精品中东欧”展区，彼时，宁波贝宏进出口有限公司的叶微微忙介绍、忙洽谈，不亦乐乎。

“展会是中东欧商品‘试水’中国市场的平台，我们已经连续四届参加中东欧博览会。”叶微微告诉记者，“本届展会带了30多种日化产品，备了两三百箱的货，还有不少新老朋友将特色产品委托给我们参展，希望借此打开新市场。”

搭乘中东欧博览会的快车，中国与中东欧国家经贸合作拾级而上，更趋紧密。

数据显示，自2012年中国—中东欧国家合作机制成立以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.8%，中国自中东欧国家进口年均增长7.4%，均高于同期中国对外贸易增速。截至目前，中东欧14国已有126种农食产品获得对华准入，累计注册3430家境外农产品企业，“合作之花”结出累累硕果。

“斯洛文尼亚有句谚语，叫作‘分享的喜悦是双倍的喜悦’。”本届博览会主宾国之一的斯洛文尼亚国民议会副议长霍特表示，中东欧博览会不仅是一场商品交易会，更是共同成长的催化剂。希望以此为契机，开放对话、互学互鉴，进一步拓展商品及服务领域贸易往来，共同构建充满韧性与创造力的未来。

科技赋能，引力更加强劲

近年来，我国与中东欧国家以科技为“钥”，创新合作日益深化，呈现出多领域、多层次的特点。

走进本届中东欧博览会重点打造的全新展区——“数智中东欧”，奥地利的钻石飞机、塞尔维亚的海上安全传感器、斯洛伐克的医疗设备以及中国的人形机器人等一批人工智能、低空经济、新能源等领域的“高精尖”“黑科技”成为观众“打卡”、体验的热门。

拟人行走、闻香识物、迎宾递水……人形机器人旁，斯洛伐克商人托马日·多伦茨正向工作人员详细了解机器人的技术性能以及适用场景。

“我新成立了一家科技企业，特地来中国寻找合作伙伴和发展机遇。”多伦茨告诉记者，中国的基础设施建设和科技发展令他印象深刻，双方在数字化转型等方面投资合作空间广阔。

科技进步带来的惊喜，不只出现在展台上。22日举行的2025中国—中东欧国家青年科技人才交流活动，聚焦加强科技创新合作、双多边青年科技人才交流合作等内容，为各国携手共同应对全球性挑战、实现可持续发展注入新的活力。

“中国与中东欧国家应凝聚合作共识，共同把握新兴技术发展机遇，以开放包容的态度深化科技创新合作。”中国外交部欧洲司副司长常健表示，双方要充分发挥在数字经济、绿色发展和生物医药等领域的互补优势，通过技术转移、项目孵化和人才培养等务实举措，促进产学研协同创新，加速科技成果转化。

文化添翼，交融更具魅力

雪菜黄鱼的鲜香与匈牙利牛肉汤的浓郁交织，红膏炝蟹的咸鲜与巴尔干肉肠的醇厚碰撞……21日，一场在宁波老外滩的百人长桌宴，带来了“舌尖上”的相遇，也拉开了博览会人文交流的序章。

人文艺术是构筑不同国家间民心相通的桥梁。在中东欧主题图形印特展上，一位来自波黑的参观者一眼就认出了印章上刻的是他们国家的莫斯塔尔古桥。“我们国家的标志性建筑通过中国的篆刻艺术呈现，真的太神奇了！”这位参观者说。

特展展位负责人蔡思超介绍，将中东欧的文化元素融入中国传统的金石篆刻，既展现了当代审美意味，又激发了观众对中国与中东欧国家多元文化的感知，助力双方交流交融更具独特魅力。

不同文化间的共鸣也在催生着经贸机遇。水晶玻璃工艺品是捷克最负盛名的传统产品之一，作为中东欧博览会的“全勤生”，捷克水晶品牌欧若拉又带着100多个品种前来参展。

“今年我们打造了一批将中国传统吉祥纹饰与捷克水晶质地结合的产品，以‘中西合璧’的方式，吸引更多中国消费者。”欧若拉水晶代理商翟利娟说。

中国与中东欧国家合作的未来，还深植于一次次文明互鉴的成果之中。博览会期间，宁波—中东欧国际文化与艺术交流中心正式启动，100多所院校和单位参加了一系列教育合作交流、青年科技人才交流活动……

相知无远近，万里尚为邻。中国和中东欧国家正用更加开放宽广的胸怀，努力实现更高水平的共同发展和互利共赢。

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