新华社华盛顿5月23日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普23日称，美国钢铁公司与日本制铁公司将达成“计划中的合作伙伴关系”，日铁将对美钢进行投资，而美钢将继续“留在美国”。

特朗普当天在社交媒体平台“真实社交”上发文说，美钢总部将继续留在宾夕法尼亚州匹兹堡。“这将是美国钢铁与日本制铁计划中的合作伙伴关系，这一合作将创造至少7万个就业岗位，并为美国经济增加140亿美元。大部分投资将在未来14个月内完成。”

英国《金融时报》报道，上周，日铁同意将对美钢的投资额提高3倍，作为争取特朗普改变立场的最后努力。

特朗普说，他将于5月30日前往匹兹堡参加在美钢举行的一场大型活动。

日本制铁随后发表声明说，特朗普的这一决定将成为美国钢铁业乃至整个美国制造业的重大转折点。

美国《政治报》报道指出，特朗普的言论推翻了他在竞选总统期间的立场，也推翻了前总统拜登在卸任前阻止这一收购的行动。

1月3日，时任美国总统拜登签署行政令，以国家安全为由正式阻止日铁收购美钢。1月6日，两家公司正式以拜登和美国外国投资委员会等为对象提起诉讼，请求法院撤销拜登的阻止收购令，并对该收购案重新进行审查。

特朗普曾于2月7日表示，日铁已放弃早前收购美钢的计划，转而寻求对美钢进行大规模投资。

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