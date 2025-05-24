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“构建新时代中塞命运共同体一周年”高级别对话会在塞尔维亚举办

2025年05月24日15:42 | 来源：新华网
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　　新华社贝尔格莱德5月24日电（记者石中玉）由塞尔维亚贝尔格莱德“一带一路”研究所主办的“构建新时代中塞命运共同体一周年”高级别对话会23日在塞首都贝尔格莱德举行，来自两国工商、学术、文化、旅游等多个领域的代表参加。

　　塞执政党塞尔维亚前进党主席、前总理武切维奇，塞副总理兼经济部长梅萨罗维奇，中国驻塞尔维亚大使李明，贝尔格莱德“一带一路”研究所所长拉利奇等嘉宾出席对话会。

　　武切维奇在致辞中说，塞尔维亚是中国的可靠伙伴，两国深厚的“铁杆友谊”建立在相互尊重、政治互信和共同利益基础上，塞方倍加珍视。在经贸领域，河钢斯梅戴雷沃钢厂、紫金博尔铜矿、匈塞铁路等两国合作大项目让塞经济焕发新的生机，极大推动塞现代化进程。另外，两国在文化、教育、科技等领域交流密切，合作水平不断提升。塞尔维亚坚定致力于深化塞中关系，期待进一步拓展科技创新、绿色经济、数字发展等新的合作领域，更好造福两国人民。

　　李明说，2024年5月，塞尔维亚成为首个和中国构建命运共同体的欧洲国家。一年来，中塞双方积极落实两国元首达成的重要共识，坚持相互尊重、平等互信、合作共赢，推动新时代中塞命运共同体建设实现良好开局。中方提出的首期6项举措进展顺利，高质量共建“一带一路”成果丰硕，为两国人民带来了实实在在的福祉。

　　与会专家学者从贸易、投资、科技、文化和人员往来等领域全面梳理一年来两国交流合作成果，表示将进一步加强交流沟通，增进理解互信，为构建新时代中塞命运共同体作出更大贡献。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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