新华社北京5月24日电 以色列近来在国际压力下开始允许救援物资进入加沙地带，但加沙地带的人道主义危机依旧严峻。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯23日表示，加沙地带正经历这场“残酷”冲突中“最残酷的阶段”。雪上加霜的是，加沙地带劫掠救援物资现象屡见不鲜。

以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）今年1月实施第一阶段停火后，以方曾有限开放援助物资进入加沙地带的通道，但3月以来又对加沙地带实施封锁，并恢复密集军事打击。在国际社会施压下，以方近来开始允许救援物资进入加沙地带。

古特雷斯23日表示，相较加沙地带对救援物资的实际需求量而言，迄今所有获准进入当地的援助只是“杯水车薪”。救援工作面临重重阻碍。他敦促以方允许救援物资进入加沙地带，并为此提供便利。

此外，劫掠物资事件在加沙地带频繁发生。联合国世界粮食计划署23日说，15辆运载面粉的救援卡车于22日晚在加沙地带遭到劫掠。该机构指出，劫掠现象凸显了加沙地带民众面临的严峻情况，“饥饿、绝望和焦虑”使当地治安不断恶化。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）主任专员菲利普·拉扎里尼说，巴以第一阶段停火期间日均有500至600辆联合国救援卡车进入加沙地带。随着以军对加沙地带恢复封锁和军事打击，当地民众不得不持续“忍饥挨饿”，因而加沙各地出现物资遭“劫掠、偷窃或消失”的情况也就不足为奇了。

据路透社援引巴勒斯坦方面救援组织说法报道，在加沙地带南部汗尤尼斯附近出现人群哄抢物资的情况，其中一些劫掠者手持武器。该组织指责以军空袭护送卡车的安保人员。

哈马斯23日的表态呼应了巴方救援组织的上述说法。路透社当天援引哈马斯高级成员的话报道，以军行动导致6名护送救援物资的巴方安保人员死亡。此外，先前已有多名护送救援物资的哈马斯成员死于以军炮火。

以军一名官员声称，哈马斯所谓“安保人员”其实是“劫掠者”，哈马斯试图借此掩饰其阻挠救援行动开展。另据法新社23日援引以军消息报道，以军过去数天来对加沙地带“多处军营、武器存储设施和狙击点”开展军事行动，并对数十处所谓“恐怖目标”实施空袭。

加沙地带民防部门高级官员穆罕默德·穆盖伊尔告诉路透社记者，以军23日对加沙地带的空袭导致至少71人死亡，数十人受伤。

根据加沙地带卫生部门23日发布的数据，自以军3月18日对加沙地带恢复军事行动以来，至少3673名巴勒斯坦人死于以军炮火。法国、加拿大、英国和欧洲联盟等方面本周以来陆续就以色列扩大在加沙地带的军事行动并封锁这一地区表示强烈反对。（王逸君）

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