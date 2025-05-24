新华社巴黎5月23日电（记者罗毓）总部位于巴黎的世界动物卫生组织23日发布首份年度《世界动物卫生状况报告（2025）》。报告称，2024年哺乳动物中暴发的禽流感病例数较2023年增长逾一倍，禽流感病毒进一步扩散并传播给人类的风险升高。

报告指出，2024年哺乳动物中禽流感疫情的疫点数量达1022个，涉及55个国家，而2023年疫点数量为459个。尽管人类感染禽流感的风险仍较低，但随着越来越多的牛、猫、狗等哺乳动物被感染，病毒变得更加适应在哺乳动物之间传播，传染给人类的可能性也随之增加。

报告称，2005年至2023年期间，向世界动物卫生组织通报的、且已被列入该组织清单的动物疾病中，近一半被认为因具备人畜共患病的可能性而对人类健康构成威胁。这背后的原因包括气候变化和日益频繁的与动物有关的贸易往来。虽然多数疾病可以通过疫苗接种、改善卫生条件及加强生物安全措施来预防，但报告也指出，全球范围内获取动物疫苗的机会仍然不均衡。

此外报告还强调，预防动物疾病对减少抗生素使用及遏制耐药性疾病的发展具有重要意义。如不采取紧急行动，预计到2050年，抗微生物药物耐药性问题可能导致牲畜大量损失，将危及20亿人的粮食安全，并造成高达100万亿美元的经济损失。

世界动物卫生组织因此呼吁，在强化国家兽医服务体系、提升全球及区域协调能力、完善动物疾病监测体系等方面加大投入，以提升疾病防控能力。尤其是要开发并使用能区分已接种和受感染动物的先进诊断工具，这对精准监测和贸易透明化至关重要。

(责编：崔译戈、贾文婷)