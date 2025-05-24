人民网日内瓦5月23日电 （记者刘赫）当地时间5月23日，北京大学第六医院老年精神科王华丽主任医师因在老年人卫生保健和健康促进领域作出的杰出贡献，被世卫组织授予2025年度“促进健康老龄化奖”。这是该奖项自2003年设立以来，中国精神卫生领域专家首次获奖。

当地时间5月23日，北京大学第六医院老年精神科王华丽主任医师被授予世卫组织“促进健康老龄化奖”。人民网记者 刘赫摄

世卫组织的获奖介绍显示，王华丽医生参与制定了中国《“十四五”健康老龄化规划》和《应对老年期痴呆国家行动计划（2024-2030年）》，与世卫组织合作编写全球痴呆指南和iSupport在线课程。她采取了一种全程管理的痴呆服务方法，包括编写了在19个省进行推广使用的照护指南和技术实施方案，创建了将专业支持与家庭支持相结合的社区跨学科服务模式，这些服务模式正在中国27个地区的150个团队中进行推广。她还率先成立了痴呆照护者支持小组，并于2000年创建了中国首个痴呆医患家属联谊会。自2006年以来，她在20多个省区市倡导实施认知功能激活疗法。

“这不仅是对我个人的认可，更是对中国及全世界所有老年期痴呆防控工作者的集体褒奖。”王华丽医生发表获奖感言时说，“得奖带来的不仅是喜悦，更是责任。”老年期痴呆防控工作得到国家高度重视，中国《应对老年期痴呆国家行动计划》于2024年12月31日正式发布。“期待未来与各界专业人士一起，凝聚更多社会力量，共同推动老年期痴呆防控事业迈上新台阶。”

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