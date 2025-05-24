人民网曼谷5月24日电 （记者简承渊）当地时间23日，“丝路霓裳”甘肃画院美术作品展在曼谷中国文化中心隆重开幕。中国驻泰国大使馆公使吴志武，泰国文化促进司代理司长丽毕嘉，甘肃省文化和旅游厅副厅长龚佳佳，以及泰国艺术界知名人士、当地文化机构代表等嘉宾以及爱好中国传统文化的泰国观众约150人出席活动。

中泰嘉宾现场合影。曼谷中国文化中心供图

吴志武在致辞中表示，今年是中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”。半个世纪风雨兼程，两国始终同舟共济，在政治、经贸、文化等各领域密切合作，结出累累硕果。甘肃是古丝绸之路的黄金通道，是连接“一带一路”的重要枢纽。今天甘肃画院展出的30余幅书画创作展现了浓郁的西北风情与深厚的历史积淀。衷心期待中泰文化艺术机构通过本次展览，交流互鉴，凝聚共识，促进合作，为深化中泰人文交流注入新动力。

丽毕嘉祝贺“丝路霓裳”甘肃画展开幕，向中国艺术家致意。她表示泰中文化相通，近年交流成果丰硕。甘肃作为丝路重镇，其艺术展现了壮美山河与多元文化，令泰国观众深感震撼。泰方将持续支持两国艺术互鉴，推动更多高水平展览交流，深化“中泰一家亲”情谊。最后预祝展览成功，期待进一步增进理解与友谊。

龚佳佳感谢中泰各方支持，她表示中泰自古因丝绸之路紧密相连，文化经贸交流源远流长。适逢中泰建交50周年，本次展览通过书画作品展现甘肃自然、人文与敦煌艺术，旨在深化两国文化交流。她表示艺术可跨越山海，凝聚文明共识，共促中泰友好新篇章，并预祝展览成功。

此次展览涵盖中国画、水彩画和书法等艺术形式，题材丰富多样，既有对甘肃自然风光的赞美，也有对历史文化的回溯，还有对人民生活的生动描绘。这些作品凝聚着艺术家们对生活的感悟和对艺术的执着追求，他们以精湛的技艺和独特的视角，将甘肃的文化之美呈现在泰国观众眼前。

泰国观众学写中国书法。曼谷中国文化中心供图

展览现场特别设置了互动体验环节，从甘肃远道而来的书法和国画专家们不仅生动讲解作品背后的文化内涵和创作故事，还邀请观众共同参与书法临摹和国画创作中。这种沉浸式的艺术体验让现场观众热情高涨，大家纷纷执笔尝试，在专业指导下感受中国传统书画艺术的独特魅力，现场气氛热烈，获得一致好评。

该展览将持续展出到6月下旬。

(责编：崔译戈、刘慧)