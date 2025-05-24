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在新疆，绘就“上海精神”时代新篇——专访上合组织副秘书长索海尔·汗

2025年05月24日14:08 |
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石榴云/新疆日报记者 刘翔

秉持“上海精神”，上合组织国家媒体合作论坛落地中国新疆，为区域媒体合作与文明互鉴掀开新页。近日，围绕新疆在上合组织框架下的角色定位、合作机遇及媒体使命等问题，石榴云/新疆日报记者对话上合组织副秘书长索海尔·汗。

问：上合组织国家媒体合作论坛在中国新疆举办，会给各成员国媒体创造怎样的发展契机？

索海尔·汗：这将开启上合组织成员国媒体机构间互动的新篇章。媒体不仅是传递各国故事、记录实时动态的载体，更是社会的镜子，见证着无数事件的发生与故事的诞生。同时，它也是区域内思想交流和文明互鉴的桥梁，为增进理解互信奠定基础，而这正是“上海精神”的核心价值之一。

中国新疆地处亚欧大陆腹地，是连接中国与中亚、西亚的重要枢纽，独特的地理位置和多元的文化氛围，为媒体合作提供了有利条件。各国媒体工作者可以深入新疆，挖掘丰富新闻素材，拓展报道视角。同时借助新疆的发展优势和政策利好，在媒体技术交流、人才培养合作、联合内容生产等方面展开务实合作。

问：在您眼中，中国新疆于上合组织中处于怎样的地位？

索海尔·汗：中国新疆与8个国家接壤，是中国面向中亚的“前沿窗口”，我认为这里完全有条件成为政治对话、经贸往来、安全合作的核心区域。

首先是地理优势突出，相邻国家间的贸易因距离近而具备运输成本低、通关效率高的天然优势。其次是基础设施不断完善，近年来中国新疆与中亚国家在铁路、公路等交通领域的互联互通持续升级，大幅提升了流通效率。最重要的是，中国政府以全局视野谋划新疆发展，出台一系列支持政策，为区域合作提供了顶层设计与制度保障。

问：今日的新疆，亚欧黄金通道和中国向西开放桥头堡的地位作用日益凸显，已成为上合组织国家交流合作的重要支点。您认为，新疆还能从哪些方面发力，进一步强化上合组织“支点”功能？

索海尔·汗：关键在于持续推进贸易便利化改革与开放政策创新，通过简化通关流程、探索自贸区建设等举措，深化与中亚国家的经贸往来。实践证明，贸易越活跃，区域越繁荣，这是各国发展的共识。中国新疆作为区域枢纽，其潜力正在加快释放。随着区域合作机制的不断成熟，新疆有望成为欧亚大陆货物、服务、人才流动的集散地。

问：各国媒体应当怎样创新合作形式，携手讲述“上海精神”的时代新篇？

索海尔·汗：各国可达成共识，成立一个类似于“上海合作组织媒体合作联盟”的常设机构。具体可开展以下工作：一是定期召开媒体合作峰会，由机构负责人、业务骨干或专家共同研讨如何提升合作实效。二是启动记者培训与交流计划，促进各国媒体从业者互学互鉴。三是深化技术合作，中国作为全球科技强国，可与成员国在新媒体技术、数字传播等领域开展合作，为青年一代创造更多交流机会。

来源：石榴云/新疆日报

(责编：贾文婷、崔译戈)

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