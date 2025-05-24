新华社金边5月24日电（记者吴长伟）2025“中柬旅游年”开幕式暨“水韵江苏-多彩高棉”专场文艺演出23日晚在柬埔寨首都金边举行。

柬副首相兼内阁办公厅大臣翁赛维索作为首相洪玛奈特别代表出席，柬旅游部大臣胡哈、中国驻柬大使汪文斌、中国江苏省代表团，以及中柬各界代表出席活动。

翁赛维索在致辞中表示，柬埔寨政府将旅游业视为绿色黄金产业，旅游业在助力国民经济增长方面发挥关键作用，并将为柬实现2050年成为高收入国家的愿景作出积极贡献。他表示，得益于两国领导人的关心和支持，2025“柬中旅游年”将为两国旅游合作、民心相通注入新动力，造福两国和两国人民，推动柬中命运共同体建设。

汪文斌表示，“中柬旅游年”的举办将为中国游客赴柬旅游提供更多便利，中国驻柬使馆将同柬方一道，支持两国旅游业界加强合作，推动增加两国直航航班数量，推出更多针对中国游客的激励措施，让中国游客赴柬旅游更加便捷、安全、舒适。

当晚，中柬两国艺术家表演了《丝路弦音》《柬埔寨仙女舞》等精彩节目。

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