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“不止秦俑——21世纪陕西考古新发现”特展亮相美国加州

2025年05月24日14:02 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶5月23日电（记者高山）“不止秦俑——21世纪陕西考古新发现”特展22日晚在美国加利福尼亚州奥兰治县宝尔博物馆开幕，中美两国各界友好人士近200人共同追溯历史长河、感受中国古代历史文化遗产独特与恒久的魅力。

　　在特展现场，威武兵马俑和华丽战车展示着“世界第八大奇迹”的辉煌，独具魅力的石峁遗址文物则揭开了4000年前“超级大城”的神秘面纱。

　　据宝尔博物馆首席研究员焦天龙介绍，展览除展出真人大小的将军俑、射手俑和百戏俑等实物，还有上百件套近20年来陕西考古新发现的重要文物，包括出自陕西省神木市石峁村石峁遗迹的大量珍贵文物。石峁古城是东亚地区迄今发现的新石器时代规模最大的城址。

　　宝尔博物馆此次采用诸多最新全媒体互动科技，参观者不但可以在平板电脑上亲手为兵马俑战士绘制彩色战衣，还可以借助大型环绕屏幕直接“走入”气势磅礴的秦军战阵。宝尔博物馆还将举办一系列相关专家讲座以及大型学术研讨会。

　　宝尔博物馆馆长肖恩·奥哈罗说，把中国古代文明呈现给美国观众，可以让美国人更深感悟中国悠久灿烂的文明和文明交流的重要作用。

　　中国驻洛杉矶总领事郭少春在致辞中强调，中国历史悠久，美国是个年轻的国家，但两国各有所长，可以相互学习，相互尊重，相互欣赏。

　　宝尔博物馆成立于1936年，是美国加利福尼亚州奥兰治县最大和历史最悠久的文化艺术博物馆，收藏来自世界各地的文化艺术品逾10万件，被美国博物馆协会评为“美国必看博物馆之一”。该馆曾于2008年和2011年两次举办兵马俑展，都在加州掀起了中国文化热潮。

　　本次展览由宝尔博物馆和中国陕西省文物局、陕西省文物交流中心及秦始皇帝陵博物院共同主办。展览24日起正式对公众开放，将持续至10月19日。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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