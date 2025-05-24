新华社布鲁塞尔5月24日电 综述丨特朗普威胁加征50%关税招致欧盟强烈不满

新华社记者康逸 张兆卿

美国总统特朗普23日威胁自6月1日起对欧盟商品直接征收50%关税，招致欧盟方面强烈不满，加剧欧盟内部对特朗普对欧关税施压升级的广泛担忧。

欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇23日表示，欧盟与美国之间的贸易协议必须基于相互尊重，而非威胁。他在社交媒体X平台上表示，欧盟委员会正在全面投入并致力于达成一项对双方都有利的协议。“欧盟委员会始终愿意本着诚意开展合作，同时已做好捍卫自身利益的准备。”

欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，欧盟不会在关键问题上让步。“如果美国寻求合作与谈判，欧盟总是敞开大门，如果只是想让我们照单全收美方要求，那他就是敲错了门。”

熟悉美欧谈判进程的消息人士透露，目前双方谈判再度陷入僵局，美国要求欧盟作出单边让步以向美企开放市场，而欧盟则寻求一项顾及双方利益的协议。

多位欧盟领导人和成员国部长23日发声支持欧盟委员会应对策略。德国经济与能源部长卡特琳娜·赖歇表示：“关税冲突没有赢家。关税对美国和欧盟造成了同等程度的伤害。”

爱尔兰总理米歇尔·马丁表示，特朗普的言论“令人极为失望”，征收50%关税将“严重破坏”双边贸易关系。

法国负责对外贸易的部长级代表洛朗·圣-马丁表示，特朗普的新威胁“对欧盟与美国的谈判毫无帮助”，贸易战对包括美国在内的所有人都不利。50%的关税将招致欧盟反制，对美国来说也将“不可持续”。圣-马丁认为，欧盟有必要“展示报复措施”，以便在接下来的谈判中建立真正的“力量平衡”。

荷兰首相迪克·斯霍夫表示，欧盟将坚持既定路径。“我们见识过在与美国谈判中关税的反复变化。”

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